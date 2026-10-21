El dólar blue bajó primera vez en cuatro jornadas luego de tocar su máximo histórico nominal

El paralelo cedió $5 y finalizó a $1.565 para la venta. Así, interrumpió una racha de subas y cierres estáticos, aunque se mantuvo cerca del récord de $1.570.

El dólar blue bajó $5 este miércoles 21 de octubre y cerró a $1.565 para la venta , lo que representó una caída del 0,3% respecto de la jornada anterior. De esta manera, el billete informal registró su primera baja en cuatro ruedas, luego de alcanzar su máximo histórico nominal. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

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El movimiento de este miércoles revirtió parcialmente el incremento de las ruedas previas. El blue había subido $10 el viernes, $5 el lunes y otros $10 el martes, con lo que acumuló un avance de $25 durante esa secuencia. Con la baja de hoy, conservó una suba de $20 frente al cierre del jueves pasado .

En lo que va de la semana, el saldo también se mantuvo positivo: frente a los $1.555 del viernes, el dólar informal acumuló un incremento de $10, equivalente al 0,6% .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.527 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.633,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0% .

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 21 de octubre

El dólar MEP cerró a $1.547,74 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 21 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 21 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.630,11.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 21 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s84.236, según Binance.