El dólar blue registró el mayor ascenso semanal de los últimos dos meses + Agregar ámbito en









La cotización informal avanzó $10 este viernes y terminó la rueda a $1.555 para la venta. En las últimas cinco jornadas acumuló una suba del 1%, la más marcada desde mediados de agosto. Conocé además las cotizaciones del dólar oficial, MEP y CCL.

El dólar blue trepó $10 este viernes. Depositphotos

El dólar blue subió $10 este viernes y cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Con este movimiento, el billete informal acumuló un aumento semanal de $15, equivalente a un 1%, y anotó su mayor ascenso desde mediados de agosto.

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La rueda del viernes concentró dos tercios del incremento de la semana. El precio de venta había finalizado la semana anterior en $1.540 y llegó al cierre del jueves a $1.545, antes del avance de esta jornada.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 16 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.518 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 16 de octubre El dólar CCL cerró a $1.619,87 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 16 de octubre El dólar MEP cerró a $1.536,14 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 16 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 16 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.617,12. Valor de Bitcoin hoy, viernes 16 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.032, según Binance.