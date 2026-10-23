El dólar mayorista sube por sexta jornada consecutiva y anota un nuevo récord nominal + Agregar ámbito en









A pesar de la demanda privada que ganó protagonismo, la oferta disponible permitió sostener la intervención sin provocar una aceleración significativa del tipo de cambio en el segmento mayorista.

El dólar vuelve a subir en el cierre de la semana. Foto: Vecteezy

El dólar oficial en el tramo mayorista se ubica en sus máximos en términos nominales. Si bien el aumento de la demanda privada comenzó a traccionar en las últimas rueda, ocurre en un contexto de avances graduales, debido a que la robusta oferta de dólares permite mantener el ritmo de compras por parte del BCRA, lo que mantiene en calma a los inversores.

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El tipo de cambio mayorista abre a $1.528, luego de que ayer encadenara su quinta rueda consecutiva al alza y alcanzara un nuevo máximo nominal. Así, como el oficial volvió a moverse con mayor intensidad que el informal, la brecha entre ambas cotizaciones se comprimió desde casi 3% hasta alrededor de 2,5%.

Por su parte, el dólar oficial minorista que se vende en el Banco Nación cotiza a $1.550, mientras que en el promedio de los principales bancos que realiza el BCRA aún no se conoció este viernes. En el sector financiero, el dólar MEP abre a $1.549,42 y el CCL en $1.632,41.

El dólar blue abre a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, sin cambios respecto de la jornada anterior. De esta manera, el paralelo volvió a mostrar la estabilidad que caracterizó buena parte del mes: acumula una suba de apenas $10 en octubre y, en lo que va del año, avanza alrededor de 6% desde los $1.475 de comienzos de 2026.

A su vez, la estabilidad del blue convive con un mayorista que avanza de forma gradual, pero todavía sin señales de una aceleración de las expectativas de depreciación.

El BCRA acumula u$s1.210 millones en octubre y sigue comprando dólares. Depositphotos Se extiende el ritmo de compras del BCRA Al mismo tiempo, la oferta de divisas continúa dando margen para que el BCRA acumule reservas: hasta el jueves había encadenado 18 ruedas consecutivas con compras, con adquisiciones por u$s1.210 millones en octubre, mientras las reservas brutas se mantenían por encima de los u$s50.000 millones. A esto se suma un superávit comercial de u$s2.976 millones en septiembre, que refuerza la disponibilidad de dólares en el mercado formal. En este contexto, la combinación de una oferta todavía robusta, expectativas de devaluación moderadas y escasos movimientos del paralelo ayuda a explicar por qué el blue se mantiene cerca de sus máximos nominales, pero con una variación mensual y anual todavía contenida. Así, aunque la demanda privada volvió a ganar protagonismo, la oferta disponible permitió sostener la intervención sin provocar una aceleración significativa del mayorista.