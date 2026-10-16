El dólar mayorista avanza en el cierre de la semana, pero la brecha con el techo de la banda ya roza el 28%

La estabilidad cambiaria gana terreno a medida que la autoridad monetaria acelera las compras de divisas, un factor que trae tranquilidad al mercado.

El dólar oficial sube en el cierre de una semana donde volvió a predominar la estabilidad cambiaria , y donde el tipo de cambio mayorista está cerca de hilvanar su tercer período semanal consecutivo a la baja. No obstante, la brecha con el techo de la banda cambiaria se expande y ya roza el 28%. Esto ocurren en un contexto en que el BCRA volvió a incrementar su volumen de compras, un factor que trae alivio a los inversores, que siguen de cerca el nivel de reservas de cara a la volatilidad electoral del próximo año.

La combinación de una oferta suficiente para abastecer la demanda privada y permitir fuertes compras oficiales, junto con expectativas de depreciación todavía moderadas , sigue limitando por ahora la presión sobre el tipo de cambio.

En este escenario, marcado por una menor presión cambiaria y una actividad económica que todavía no logra recuperarse, las proyecciones sobre el precio del dólar para fin de año vuelven a concentrar la atención del mercado .

Los futuros ayer retrocedieron en promedio y dejaron una depreciación implícita cercana al 1,7% mensual para octubre y noviembre, sin mostrar una aceleración de las expectativas cambiarias .

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Las reservas volvieron a los u$s50.000 millones

Las reservas internacionales brutas del BCRA volvieron a superar los u$s50.000 millones este jueves, impulsadas por una nueva compra de divisas y la revalorización de sus activos internacionales. De esta forma, el stock aumentó u$s318 millones, hasta u$s50.040 millones, y recuperó el terreno perdido en la jornada anterior, cuando había registrado su primera caída en nueve ruedas.

En el mercado oficial, el Central adquirió u$s182 millones, su segunda mayor compra de octubre, y extendió a 13 jornadas consecutivas la racha compradora. Así, las adquisiciones alcanzaron u$s914 millones en el mes y u$s15.482 millones en 2026, mientras que el promedio diario de octubre trepó a u$s91 millones, más de cuatro veces los u$s22 millones de septiembre.

Sin embargo, lo más significativo fue la magnitud de la intervención frente al volumen negociado. El BCRA absorbió cerca del 36% de los u$s510,7 millones operados en contado, una proporción excepcionalmente elevada que podría estar vinculada con liquidaciones puntuales de divisas, como las provenientes de obligaciones negociables.