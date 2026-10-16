El dólar oficial sube en el cierre de una semana donde volvió a predominar la estabilidad cambiaria, y donde el tipo de cambio mayorista está cerca de hilvanar su tercer período semanal consecutivo a la baja. No obstante, la brecha con el techo de la banda cambiaria se expande y ya roza el 28%. Esto ocurren en un contexto en que el BCRA volvió a incrementar su volumen de compras, un factor que trae alivio a los inversores, que siguen de cerca el nivel de reservas de cara a la volatilidad electoral del próximo año.
El dólar mayorista avanza en el cierre de la semana, pero la brecha con el techo de la banda ya roza el 28%
La estabilidad cambiaria gana terreno a medida que la autoridad monetaria acelera las compras de divisas, un factor que trae tranquilidad al mercado.
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La combinación de una oferta suficiente para abastecer la demanda privada y permitir fuertes compras oficiales, junto con expectativas de depreciación todavía moderadas, sigue limitando por ahora la presión sobre el tipo de cambio.
En este escenario, marcado por una menor presión cambiaria y una actividad económica que todavía no logra recuperarse, las proyecciones sobre el precio del dólar para fin de año vuelven a concentrar la atención del mercado.
Los futuros ayer retrocedieron en promedio y dejaron una depreciación implícita cercana al 1,7% mensual para octubre y noviembre, sin mostrar una aceleración de las expectativas cambiarias.
Las reservas volvieron a los u$s50.000 millones
Las reservas internacionales brutas del BCRA volvieron a superar los u$s50.000 millones este jueves, impulsadas por una nueva compra de divisas y la revalorización de sus activos internacionales. De esta forma, el stock aumentó u$s318 millones, hasta u$s50.040 millones, y recuperó el terreno perdido en la jornada anterior, cuando había registrado su primera caída en nueve ruedas.
En el mercado oficial, el Central adquirió u$s182 millones, su segunda mayor compra de octubre, y extendió a 13 jornadas consecutivas la racha compradora. Así, las adquisiciones alcanzaron u$s914 millones en el mes y u$s15.482 millones en 2026, mientras que el promedio diario de octubre trepó a u$s91 millones, más de cuatro veces los u$s22 millones de septiembre.
Sin embargo, lo más significativo fue la magnitud de la intervención frente al volumen negociado. El BCRA absorbió cerca del 36% de los u$s510,7 millones operados en contado, una proporción excepcionalmente elevada que podría estar vinculada con liquidaciones puntuales de divisas, como las provenientes de obligaciones negociables.
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