El dólar oficial alcanzó un nuevo récord nominal, pero el mercado pone la lupa sobre las reservas del BCRA

El dólar mayorista avanzó por cuarta jornada consecutiva y cerró en $1.526, aunque acumula una suba de apenas 0,6% en octubre. El Banco Central extendió su racha compradora a 17 ruedas, pero desaceleró el ritmo de adquisición de divisas. La atención de los inversores se concentra en la acumulación de reservas y los vencimientos de deuda.

El dólar oficial alcanzó un nuevo récord nominal este miércoles 21 de octubre, tras encadenar su cuarta jornada consecutiva de subas. Sin embargo, el movimiento del tipo de cambio c ontinúa siendo moderado frente a la evolución de la inflación, en un escenario en el que el mercado mantiene la atención sobre la capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular reservas y las alternativas de financiamiento del Tesoro para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

En el segmento mayorista, el dólar avanzó $1 y cerró en $1.526, un nuevo máximo nominal. De esta manera, acumuló un incremento de $9 en lo que va de octubre, equivalente al 0,6%, mientras que desde comienzos de año registra una suba del 4,9%. En términos interanuales, el avance alcanza apenas el 2,4%, una dinámica que vuelve a poner en discusión el atraso relativo del tipo de cambio frente a la inflación.

Por su parte, e l dólar minorista se mantuvo estable en $1.545 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio relevado por el BCRA se ubicó en $1.546,15. Entre los financieros, el contado con liquidación (CCL) avanzó hasta la zona de $1.636, con una brecha superior al 7% respecto del mayorista, mientras que el MEP operó cerca de los $1.548. En tanto, el dólar blue retrocedió $5.

Pese a la estabilidad relativa del mercado cambiario, los inversores siguen de cerca el ritmo de acumulación de reservas internacionales, que se convirtió en una de las principales variables para evaluar la sostenibilidad del esquema económico de cara a 2027.

En ese sentido, el Banco Central extendió a 17 ruedas consecutivas su racha compradora, aunque moderó el ritmo de intervención durante la última jornada. La autoridad monetaria adquirió u$s46 millones, frente a los u$s103 millones registrados el martes, y elevó a u$s1.149 millones el saldo positivo acumulado en octubre.

La desaceleración de las compras se produjo en un contexto de relativa estabilidad en los montos operados, lo que refleja que la disponibilidad de divisas para la autoridad monetaria puede variar incluso sin cambios significativos en la actividad del mercado.

De todos modos, el balance mensual continúa siendo favorable. El BCRA sostiene un ritmo de compras superior al de los meses anteriores, mientras que las reservas internacionales brutas aumentaron u$s24 millones y alcanzaron los u$s50.225 millones, manteniéndose por encima de los u$s50.000 millones por quinta jornada consecutiva.

No obstante, la evolución de las reservas netas continúa siendo uno de los principales interrogantes del mercado, especialmente ante las necesidades de financiamiento del Gobierno y la proximidad del año electoral.

En paralelo, el Tesoro logró aliviar parte de sus compromisos de corto plazo mediante un canje de deuda vinculada al dólar oficial. La operación permitió extender vencimientos concentrados a fines de octubre hacia noviembre y distintos meses de 2027, aunque mantuvo la exposición a instrumentos ajustados por el tipo de cambio.

Otro factor que aporta cierta tranquilidad al frente externo es el desempeño de la balanza comercial. En septiembre, el superávit alcanzó los u$s2.976 millones, el mayor registrado para ese mes, mientras que el resultado positivo acumulado durante los primeros nueve meses del año ascendió a u$s21.198 millones, frente a los u$s6.046 millones del mismo período de 2025.

Sin embargo, la fortaleza de las exportaciones y el ingreso de divisas comerciales todavía deben traducirse en una mejora sostenida de las reservas netas.