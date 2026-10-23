En su debut en Wall Street, Anthropic promete retornos récord a sus inversores

El desarrollador de Claude presentará en los próximos días la documentación oficial para cotizar en Bolsa. La operación proyecta ganancias extraordinarias tanto para socios iniciales, en un mercado que contempla una valuación de hasta u$s2 billones.

Para cuando Iconiq concretó su primera inversión en Anthropic en 2025, la firma de inteligencia artificial cotizaba con una valuación de u$s183.000 millones. Pese a haber ingresado en una etapa madura, el fondo de inversión prevé retornos sustanciales ante el inminente debut de Anthropic en Wall Street.

Con un capital desembolsado superior a los u$s6.000 millones en Anthropic, la firma posee una tenencia estimada en u$s17.000 millones, sobre la base de una valuación en el mercado privado que roza los u$s965.000 millones. Según Bloomberg, esta apuesta representa la mayor transacción en la historia de Iconiq y su valor podría multiplicarse por dos si el debut bursátil de Anthropic alcanza la meta proyectada de u$s2 billones.

El próximo debut bursátil de Anthropic dejará retornos multimillonarios para los fondos de venture capital, gigantes tecnológicos e inversores privados que apostaron por el desarrollador de Claude desde 2021. Las ganancias alcanzarán tanto a quienes ingresaron en las primeras rondas como a los inversores tardíos que aprovecharon el vertiginoso ascenso de la startup en el último año.

Spark Capital , la única firma de capital de riesgo con asiento en el consejo de administración de la startup, invirtió u$s75 millones en Anthropic en 2023 —lo que constituyó su mayor inversión hasta la fecha— y su participación alcanza hoy un valor de u$s7.000 millones según la valoración actual.

Por su parte, Sound Ventures, la firma fundada por el mánager de talentos Guy Oseary y el actor Ashton Kutcher, aportó u$s35 millones en esa misma ronda, cuando la compañía estaba valuada en u$s5.000 millones. Desde entonces, desembolsó u$s400 millones adicionales en rondas posteriores, consolidando una tenencia valuada en miles de millones de dólares. La firma está conducida actualmente por Oseary y la socia gerente Effie Epstein, tras la renuncia de Kutcher a principios de este año.

En contraste, Sequoia Capital —histórico inversor de OpenAI desde sus inicios— recién concretó su ingreso en Anthropic a comienzos de este año. Pese a ser una entrada tardía, su desembolso de u$s3.000 millones le permitió quedarse con cerca del 1 % del capital social, lo que anticipa un retorno sustancial.

El fondo soberano singapurense GIC ostenta alrededor del 1 % del capital de Anthropic, tras destinar más de u$s4.500 millones a la firma en operaciones iniciadas el año pasado. En paralelo a su rol como accionista, GIC selló en agosto un acuerdo estratégico junto a Macquarie Asset Management para financiar la construcción de centros de datos de la compañía.

Lo que sigue para el gigante de la IA

Anthropic presentará en los próximos días el prospecto oficial para su salida a Bolsa, dando inicio a un fenómeno de creación de capital de escala histórica. La cotización pública no solo potenciará las fortunas de sus siete cofundadores, sino que además transformará en millonarios a miles de trabajadores de la firma tecnológica.

Siguiendo los pasos de OpenAI, Anthropic diversificó la búsqueda de capital para financiar sus fuertes desembolsos en microchips, centros de datos y talento para el desarrollo de sus modelos de IA. Socios y proveedores clave como Google, Amazon y Nvidia volcaron miles de millones de dólares en la startup.

A pesar de los reparos sobre el "financiamiento circular" en el sector tech, estas apuestas prometen cosechar abultadas ganancias para Big Tech.