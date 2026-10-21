El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.686,12 para la compra y a $1.784,40 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este miércoles 21 de octubre
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
-
El dólar global cayó a la espera de la Fed y Wall Street subió impulsado por la inteligencia artificial
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este martes 20 de octubre
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.822,75 para la compra y a $1.861,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.319,72.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 21 de octubre
El dólar oficial minorista cerró a $1.495 para la compra y a $1.545 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.546,15 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.527.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 21 de octubre
El dólar blue cerró a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 21 de octubre
El dólar CCL cerró a $1.633,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 21 de octubre
El dólar MEP cerró a $1.547,74 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 21 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 21 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.630,11.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 21 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s84.236, según Binance.