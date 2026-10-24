Moody's mantuvo la nota de Francia, pero advirtió por el déficit y la deuda

La agencia ratificó la calificación Aa3 con perspectiva negativa, bajo el supuesto de que París aprobará un presupuesto que reduzca el desequilibrio fiscal. El Gobierno busca sancionarlo antes de fin de año, en medio de tensiones políticas y sociales.

Sébastien Lecornu y Emmanuel Macron afrontan el desafío de reducir el déficit fiscal en medio de tensiones políticas y sociales.

Moody’s mantuvo la calificación crediticia soberana de Francia en Aa3 y conservó la perspectiva negativa , en una decisión que evitó una rebaja de la nota, aunque dejó planteadas las dificultades del país para ordenar sus cuentas públicas.

La evaluación, difundida el viernes, se apoya en la expectativa de que el Gobierno francés logre aprobar un presupuesto para 2027 orientado a reducir el déficit fiscal . La agencia también contempla una moderación de los costos de endeudamiento y de las tensiones sociales durante los próximos meses.

La ratificación contrastó con las expectativas de una rebaja que habría acercado la nota de Moody’s al nivel A+ que mantienen Fitch y S&P .

El primer ministro, Sébastien Lecornu , celebró la decisión y ratificó que su administración pretende aprobar el presupuesto antes de que termine el año. El objetivo oficial es reducir el déficit al 5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2027 , frente al 5,4% previsto para 2026.

El desafío también alcanza a la deuda pública. Según el instituto nacional de estadística francés, INSEE, alcanzó el 119% del PBI al cierre del segundo trimestre de este año .

Moody’s advirtió que el ordenamiento de las finanzas requerirá esfuerzos fiscales sustanciales y sostenidos, que deberán continuar después de las elecciones presidenciales del próximo año para estabilizar el endeudamiento.

Protestas y elecciones complican el ajuste fiscal

La discusión presupuestaria se desarrolla en un escenario de conflictividad en Francia, la segunda economía de la eurozona. En las últimas semanas se registraron movilizaciones por los recursos destinados a la educación, el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos.

A esas tensiones se suman las divisiones políticas y la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027, que agregan dificultades a la búsqueda de acuerdos sobre las cuentas del Estado.

La decisión de mantener la nota representa un respaldo a las expectativas de reducción del déficit, pero la perspectiva negativa conserva la advertencia sobre los riesgos que enfrenta ese proceso.