La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó una actualización del 16,8% en los valores del monotributo para octubre de 2026. Los cambios alcanzan tanto a las cuotas mensuales como a los ingresos máximos permitidos para cada categoría.
Ajuste en el monotributo: la suba del 16,8% que aplica ARCA en octubre y qué pasa si superás los topes
Las nuevas escalas modifican las cuotas y los límites de facturación, a la vez que la agencia mantiene otros parámetros que pueden dejar a un contribuyente fuera del régimen.
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Pero la facturación no es el único dato que tienen que revisar los contribuyentes. El organismo también controla otros parámetros a tener en cuenta, como la superficie utilizada, el consumo eléctrico, los alquileres y, para la venta de bienes, el precio máximo por unidad.
Nuevas cuotas mensuales: la tabla categoría por categoría para servicios y comercio
El monto mensual depende de la categoría y, desde la C, también puede variar según se trate de prestación de servicios o venta de bienes. Los valores vigentes para octubre son:
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categoría A: $49.527,18
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categoría B: $56.379,08
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categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de bienes
categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de bienes
categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes
categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de bienes
categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes
categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de bienes
categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes
categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de bienes
categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de bienes
Topes de facturación anual: ¿cuánto podés facturar sin quedar fuera del régimen?
Cada categoría tiene un máximo de ingresos brutos anuales, por lo que superarlo puede obligar al contribuyente a abandonar el monotributo y pasar al Régimen General. Los nuevos límites son:
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categoría A: $12.009.410,45
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categoría B: $17.595.182,74
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categoría C: $24.670.494,31
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categoría D: $30.628.651,43
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categoría E: $36.028.231,33
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categoría F: $45.151.659,41
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categoría G: $53.995.798,87
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categoría H: $81.924.660,37
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categoría I: $91.699.761,90
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categoría J: $105.012.519,20
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categoría K: $126.610.838,75
El tope más alto del régimen queda así por encima de los $126,6 millones anuales. Por eso, no alcanza con revisar cuánto se paga cada mes, ya que también es necesario seguir la facturación acumulada para detectar si corresponde cambiar de categoría o si se superaron los parámetros permitidos.
Exclusión del Monotributo: qué límites de consumo y superficie controla ARCA
ARCA también usa otros indicadores para determinar si una persona puede permanecer dentro del régimen simplificado. Entre ellos aparecen la superficie afectada a la actividad y el consumo anual de energía eléctrica, para los cuales los límites informados son:
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categoría A: hasta 30 m² y 3.330 kWh anuales
categoría B: hasta 45 m² y 5.000 kWh
categoría C: hasta 60 m² y 6.700 kWh
categoría D: hasta 85 m² y 10.000 kWh
categoría E: hasta 110 m² y 13.000 kWh
categoría F: hasta 150 m² y 16.500 kWh
categoría G: hasta 200 m² y 20.000 kWh
categorías H, I, J y K: hasta 200 m² y 20.000 kWh
A estos parámetros se suman los alquileres devengados. Para quienes venden bienes muebles también existe un límite sobre el precio máximo por unidad, fijado en $716.840,77.
Superar los parámetros admitidos puede derivar en la exclusión del Monotributo. En ese caso, el contribuyente deberá pasar al Régimen General y afrontar las obligaciones impositivas y previsionales correspondientes.
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