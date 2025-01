¡Atención SUAF de ANSES! un grupo dejará de cobrar la prestación en enero 2025

Descubrí quiénes no podrán formar parte de la asignación a partir de este mes.

Según la Resolución 1239/2024 firmada por el director de ANSES, Mariano de los Heros, publicada en el Boletín Oficial, se estipula que aquellas familias que tengan un integrante con un ingreso mayor a $1.958.746 no podrán cobrar ninguna de las asignaciones del organismo. Mismo caso para aquellos grupos familiares con un ingreso total de $3.917.492 .

Por qué puedo perder el pago

Los beneficiarios no solo corren el riesgo de no recibir su prestación si reciben un ingreso mayor al límite establecido. Otra de las razones por las que podrían perder el pago es si no mantienen sus datos actualizados. El incremento del límite de ingresos refuerza la importancia de asegurarse de revisar regularmente sus datos personales y familiares, especialmente los relacionados con ingresos, en el sistema de ANSES.