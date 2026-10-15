Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: a cuánto quedó la tarifa básica + Agregar ámbito en









La suba, de alrededor del 17,6%, rige desde este jueves 15 de octubre. Se aplica después de que las concesionarias y el Ministerio de Transporte acordaran postergarla durante 90 días.

La VTV sufre un incremento en la Provincia

El gobierno bonaerense aprobó un aumento de la tarifa básica de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que pasará a costar $114.105,99 con IVA incluido a partir de este jueves 15 de octubre.

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La medida quedó oficializada mediante la Resolución 361/2026 del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, publicada en el Boletín Oficial bonaerense con la firma del ministro Martín Marinucci.

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires El último ajuste se había aprobado a fines de 2025 y fijó la tarifa en $97.057,65 desde el 16 de enero de 2026. Con el nuevo valor, el servicio se encarece alrededor de un 17,6%. La tarifa básica corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos, y las demás categorías del cuadro tarifario se calcularán a partir de ese monto.

Según los considerandos, el pliego de la licitación establece que la tarifa básica equivale al 7% del salario básico del operario “categoría 1” del convenio colectivo firmado entre las concesionarias y el sindicato SMATA, y que debe actualizarse cada seis meses según la variación de ese salario.

El último ajuste se había aprobado a fines de 2025 y fijó la tarifa en $97.057,65 desde el 16 de enero de 2026. Con el nuevo valor, el servicio se encarece alrededor de un 17,6%. En ese marco, las empresas concesionarias, nucleadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA), pidieron la nueva tarifa en función del acuerdo paritario SMATA-CAVEA para el período abril-junio de 2026, que fijó el salario básico de esa categoría en $1.630.085,67.

Sin embargo, el aumento debía regir desde el 16 de julio, pero las partes acordaron postergarlo por 90 días “a los efectos de evitar un impacto negativo en los usuarios ante la situación de ajuste general por el que transita la economía del país y, en particular, la Provincia”. Ese acuerdo se firmó el 30 de junio entre la Dirección Provincial de VTV y las concesionarias. Como la suspensión vencía el 14 de octubre, el Ministerio dispuso ahora la aplicación efectiva de la nueva tarifa desde el día siguiente.