Aumentan a $15 millones la recompensa por datos sobre Axel González, desaparecido en Chaco + Agregar ámbito en









El joven de 22 años fue visto por última vez el 17 de mayo en Fontana. La investigación contempla la hipótesis de que su desaparición esté vinculada a un delito contra la integridad física.

González, nacido el 9 de julio de 2004 y con último domicilio en el barrio Takay de Puerto Tirol, fue visto por última vez el 17 de mayo de 2026, cerca de las 2 de la madrugada, en el barrio Anunciación de la localidad de Fontana.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso elevar a $15.000.000 la recompensa para quienes aporten datos útiles que permitan dar con el paradero de Axel Alejandro González, el joven que desapareció en mayo pasado en la provincia del Chaco. La medida se oficializó mediante la Resolución 1068/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Alejandra Monteoliva.

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La resolución amplía el ofrecimiento dispuesto en junio a través de la Resolución 508/2026, que había fijado la recompensa en $10.000.000. El beneficio está destinado a personas que no hayan participado en los hechos.

Según la norma, González, nacido el 9 de julio de 2004 y con último domicilio en el barrio Takay de Puerto Tirol, fue visto por última vez el 17 de mayo de 2026, cerca de las 2 de la madrugada, en el barrio Anunciación de la localidad de Fontana.

La causa tramita ante el Equipo Fiscal N° 14 de Resistencia, a cargo de la fiscal provisoria Julieta Arolfo, bajo la carátula “Gómez María Inés s/ denuncia desaparición de persona”. En los considerandos se señala que, a partir de los hechos investigados, se contempla la hipótesis de que la desaparición pueda estar vinculada a la comisión de un delito contra la integridad física.

El aumento del monto fue solicitado por la fiscalía, a través del procurador general de la provincia, Jorge Omar Canteros, y también por el titular del Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chaco, Hugo Matkovich, quien pidió al Programa Nacional de Recompensas incrementar el ofrecimiento.

De acuerdo con el afiche oficial que acompaña la resolución, González es de contextura delgada, mide 1,70 metros, tiene el cabello negro con rulos y un tatuaje con el nombre “Lautaro” en el brazo derecho. Al momento de su desaparición vestía un pantalón buzo tipo acetato negro, medias de Boca Juniors, ojotas blancas y una campera inflable negra. Quienes tengan información pueden comunicarse en forma gratuita a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas o escribir a [email protected]. El pago se realizará en el Ministerio o en el lugar que se designe, y se preservará la identidad del aportante.