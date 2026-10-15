CABA impulsa la inversión privada en espacios públicos y suma cafés en la Reserva Ecológica y el Jardín Botánico + Agregar ámbito en









El Gobierno porteño autorizó el emplazamiento de dos locales de la cadena CupHouse. La decisión se suma a la habilitación para operar servicios en otros 16 parques y plazas.

El sábado abrirá un local en la Reserva Ecológica.

La Ciudad de Buenos Aires avanza con el impulso de la inversión privada en los espacios públicos para favorecer la apertura de locales en las zonas más concurridos por vecinos y turistas. El sábado abrirá en la Reserva Ecológica Costanera Sur el primer café de la cadena CupHouse y en semanas tendrá una segunda sucursal en el Jardín Botánico Carlos Thays, de Palermo.

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El evento de inauguración fue encabezado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a su esposa, la periodista María Belén Ludueña, y el fundador de CupHouse y director de DK Group, Diego Kolankowsky, entre otros.

La decisión representa una mejora en el espacio público y las áreas de servicios que además de cafés, incluyen baños públicos, espacios para bicicletas, conectividad Wi-Fi e iluminación, sin generar costos para la Ciudad ni los vecinos.

La propuesta busca elevar el servicio en los espacios verdes combinando, en este caso, la exigencia del café de especialidad y una estructura centrada en un sistema que utiliza granos de origen trazable, perfil sensorial, recetas magistrales y capacitación continua. Y usa tecnología para garantizar precisión en el servicio y optimizar los tiempos de atención al cliente.

CABA sumará nuevos servicios y cafés en 16 parques y plazas Como parte del impulso a la inversión privada, la semana pasada la Ciudad adjudicó mediante un concurso público los permisos de uso para la construcción, instalación y puesta en funcionamiento de otros 16 cafés en parques y plazas.

La iniciativa apunta a mejorar el espacio público a través de la implementación de áreas de servicios que, además de cafés, incluirán baños públicos, espacios para bicicletas, conectividad Wi-Fi e iluminación. La medida fue formalizada a través de una disposición de la Dirección General de Concesiones y Permisos, luego de completar el proceso de evaluación de las ofertas y la instancia de impugnaciones, sin que se recibieran presentaciones dentro de los plazos legales establecidos. Los permisos tendrán una duración de cinco años. Y para cada caso se estableció un canon de base mensual fijado por el Banco Ciudad que comenzará a abonarse una vez amortizada la inversión comprometida. Los espacios verdes incluidos en la propuesta son: Parque La Isla (Paternal), Parque Los Andes (Chacarita), Parque de Las Américas (Belgrano), Plaza Armenia (Palermo), Plaza Club Alemán de Equitación (Palermo), Parque Chacabuco, Parque Indoamericano (Villa Soldati), Plaza España (Barracas), Parque Micaela Bastidas (Puerto Madero), Parque de los Patricios, Parque Mujeres Argentinas (Puerto Madero), Parque Thays (Recoleta), Plaza Sicilia (Palermo), Parque Velódromo de la Ciudad (Palermo), Parque Ernesto Jaimovich (Palermo) y Plaza Florencio Sánchez (Palermo).