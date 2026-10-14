Demandaron a la ANMAT por permitir prospectos de medicamentos solo por QR

Organizaciones de adultos mayores cuestionaron la norma que habilita a los laboratorios a eliminar el formato impreso y reclamaron que convivan ambas modalidades.

Demandaron a la ANMAT por permitir que la información de medicamentos solo se acceda vía QR, excluyendo a personas sin acceso a tecnología.

Organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos de las personas mayores impulsaron una acción colectiva contra la ANMAT por la norma que permite a los laboratorios reemplazar los prospectos impresos de los medicamentos por información disponible a través de códigos QR o DataMatrix. El reclamo busca que el soporte en papel continúe siendo obligatorio junto con la alternativa digital.

La controversia gira en torno a la Disposición 2891/2026 , publicada en mayo, que estableció la incorporación obligatoria de esos códigos en los envases y habilitó a cada laboratorio a decidir si mantiene o elimina el prospecto físico. Las organizaciones cuestionan que esa definición quede exclusivamente en manos de los fabricantes.

El planteo fue presentado por la Asociación Civil Jubilados y Pensionados Plaza Bernardo Ader , de Villa Adelina, que cuenta con más de 240 socios, con el patrocinio de los abogados Jorge Filippini e Isabel Lovrincevich, presidenta de Plataforma Mayor. Los reclamantes esperan ahora una definición sobre una medida cautelar para preservar la entrega de prospectos en papel sin impedir el uso de herramientas digitales complementarias.

Uno de los argumentos centrales de la presentación es que el acceso a información sanitaria esencial no puede quedar condicionado a disponer de un teléfono inteligente, conexión a internet y conocimientos suficientes para utilizar esas herramientas.

"La preocupación es que el acceso a información sanitaria esencial, como dosis, contraindicaciones, interacciones, efectos adversos y condiciones de conservación, no dependa exclusivamente de contar con un teléfono inteligente, conexión a internet y conocimientos para utilizar estas tecnologías ", sostuvo Luis Adrián Roger, presidente de la asociación que promovió el reclamo.

Los datos utilizados para respaldar la presentación muestran una brecha significativa entre las personas de mayor edad. Según cifras del INDEC correspondientes al cuarto trimestre de 2024, casi 12 de cada 100 mayores de 60 años no utilizan celular. Entre quienes tienen 75 años o más, esa proporción asciende a casi 38 de cada 100, mientras que solo el 57% usa internet y el 11% utiliza una computadora.

Lovrincevich advirtió que la digitalización puede convertirse en una barrera concreta cuando no existen dispositivos, conectividad o conocimientos suficientes. En ese contexto, consideró que reemplazar el prospecto físico por un código QR "puede dejar a miles de personas sin la posibilidad concreta de consultar información esencial para el cuidado de su salud".

El cuestionamiento también tiene un componente jurídico. Los impulsores de la acción sostienen que la disposición de la ANMAT entra en tensión con la Ley de Defensa del Consumidor, cuyo artículo 4 establece que la información debe proporcionarse en soporte físico y admite su reemplazo por otro medio cuando el propio consumidor opta expresamente por esa modalidad. Según el reclamo, la nueva regulación invierte esa lógica al permitir que sea el laboratorio quien tome la decisión.

Desde las organizaciones aclararon que el planteo no busca frenar la modernización. Filippini destacó que los códigos QR pueden resultar útiles para acceder a versiones actualizadas de los prospectos y sumar información, pero sostuvo que esa innovación no debería eliminar una vía que continúa siendo indispensable para una parte de la población.

La discusión quedará ahora en manos de la Justicia. Mientras esperan una resolución sobre la cautelar, los reclamantes apuntan a un esquema en el que la información digital complemente al prospecto impreso, en lugar de reemplazarlo de manera obligatoria para quienes no cuentan con los recursos o conocimientos necesarios para acceder a ella.