Graves incidentes en el microcentro porteño: delincuentes se enfrentaron en una comisaría y tomaron a un policía de rehén

En la Alcaidía 1-D de la calle Lavalle al 400, un oficial intentó frenar una pelea entre internos y terminó de rehén cuando uno de los reclusos lo capturó para amenazar al resto del personal.

Este jueves por la tarde, la Alcaidía 1-D del microcentro porteño, ubicada en Lavalle al 400, está viviendo momentos de tensión debido a que un preso tomó de rehén a un policía , quien se encargó de oficiar de mediador en una supuesta pelea entre 10 internos .

Según varios medios, hasta el momento no hay ningún herido y no hay riesgos de fuga, aunque el SAME y los bomberos de la Ciudad ya se acercaron al lugar para intervenir a la fuerza.

Cerca de las 16 horas , un periodista fue llevado dentro de la comisaría para informarle que las autoridades necesitaban que bajen los drones para poder monitorear la zona del patio, debido a que hay un plan en desarrollo para intervenir lo antes posible.

Por parte de las fuerzas policiales, ya lanzaron un gran despliegue y un operativo masivo para intervenir cuando sea necesario. También ingresó un grupo de la División de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad (DOEM), con un psicólogo y un negociador.

Según reconocen los especialistas, la intención del negociador será ganar tiempo para que los efectivos policiales puedan entrar a la celda y recuperar al oficial que fue tomado como rehén.

El video de la toma de rehenes en microcentro

Por otro lado, uno de los presos, cuyo nombre aún es desconocido, publicó un video en el que se ve al policía dentro de una de las celdas, mientras varios de ellos piden que “hagan bajar al fiscal”. Además, también solicitaron no ser trasladados al penal de Marcos Paz. El reclamo cobra sentido en medio de las recientes reasignaciones de internos desde Villa Devoto hacia esa penitenciaría, sumado al plan oficial de derivar a futuro a los arrestados que hoy se encuentran en las comisarías porteñas.

En la misma pieza, se puede observar que las puertas de acceso y salida están bloqueadas por varios objetos, mientras uno de los internos se mantiene tirado en el piso, aún sin confirmación de que esté herido.

Además, se dio a conocer que las intenciones de hacer este motín comenzaron a altas hora de la madrugada, por lo que no fue un hecho que ocurrió sin un plan contemplado. Según informaron, comenzaron a hacer ruidos alrededor de las 4 de la mañana para irritar a los guardias y llamar su atención.

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