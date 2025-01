Identificaron al "volcán misterioso" que entró en erupción en 1831 y enfrió la Tierra

Un volcán, del que no se conocía ubicación, entró en erupción en 1831 de una forma explosiva y enfrió las condiciones climáticas de la Tierra. Ahora, casi 200 años después, los científicos identificaron a ese gran "misterioso”: se encuentra en una isla al noroeste del océano Pacífico .

Aunque se conocía el año de esta erupción histórica, no así la ubicación del volcán. Los investigadores tomaron muestras de testigos de hielo de Groenlandia y examinaron isótopos de azufre, granos de ceniza y diminutos fragmentos de vidrio volcánico depositados entre 1831 y 1834.

Mediante una serie de técnicas para trazar las trayectorias de las partículas, los científicos relacionaron la erupción de 1831 con una isla volcánica del noroeste del océano Pacífico. Esto lo publicó la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

volcán zavaritsky Los científicos examinaron isótopos de azufre, granos de ceniza y diminutos fragmentos de vidrio volcánico. Gentileza: CNN

Resultó que el volcán misterioso era el Zavaritsky en la isla Simushir, parte del archipiélago de las islas Kuriles, una zona disputada por Rusia y Japón.

Cómo fue la erupción de Zavaristky

El Dr. William Hutchison, autor principal del estudio e investigador principal de la Escuela de Ciencias de la Tierra y Medioambientales de la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido, afirmó: “Tenemos un conocimiento muy pobre de la historia eruptiva de muchos de los volcanes de la Tierra, sobre todo de los situados en zonas remotas”.

La ubicación de Zavaritsky es "extremadamente remota" según el investigador. "Nadie vive allí y los registros históricos se limitan a un puñado de diarios de navegación de barcos que pasaban por estas islas cada pocos años”, explicó.

“Esta erupción tuvo repercusiones climáticas mundiales, pero durante mucho tiempo se atribuyó erróneamente a un volcán tropical”, explica Stefan Brönnimann, jefe de la unidad de climatología de la Universidad de Berna, Suiza.