Murió Val Kilmer: cómo es "Val" el conmovedor documental sobre la vida de un inconformista que lo tuvo todo

El documental esta estructurado en dos líneas temporales. Por un lado tenemos una extensa colección compuesta por los videos caseros del actor, desde su infancia y su paso por la prestigiosa escuela de actuación Juilliard, y el proceso personal y profesional que el actor vivió durante las películas más destacadas en su filmografía. Por el otro lado vemos cómo era el presente del actor como sobreviviente de un cáncer de garganta que lo hizo perder su voz, y el estado actual de su carrera.

Val Kilmer Val Kilmer fue uno de los actores más cotizados de finales de los ochenta y la década de los noventa.

"A veces me siento triste, deprimido y me cuesta mucho tener que recorrer el país. No me veo bien y estoy vendiendo mi yo del pasado, mi antigua carrera. Para muchos, lo más bajo que puedes hacer es hablar de tus películas viejas y vender fotos de cuando fuiste 'Batman' o 'Terminator'... No quiero insultar a los demás actores que viajan por el mundo. Pero esto me permite encontrarme con mis fans, y al final, me siento muy agradecido, en vez de sentirme humillado...", se escucha decir a Val Kilmer en uno de los pasajes más conmovedores del documental. Allí lo vemos a él en un festival de Texas donde se proyecta uno de sus filmes más celebrados, Tombstone (1993). Algo que quizás su yo del pasado nunca hubiese hecho, en ese momento fue el combustible que lo mantuvo vivo.

Para los amantes del cine "Val" es un material imperdible, resulta mas que interesante ver todo el archivo que poseía Kilmer de su vida. Por momentos podemos ver cameos de unos muy jóvenes Sean Penn, Kevin Bacon y Anthony Edwards o las audiciones que Val realizó para papeles en cintas en las que no logró participar como Full Metal Jacket (1987) o GodFellas (1990). Para aquellos que vieron alguna de sus películas o simplemente gustan de un buen documental es una excelente oportunidad para ver más allá del actor.

Hay espacio para reflexiones de Kilmer acerca de sus roles más icónicos. El inesperado éxito con su debut cinematográfico en la comedia de 1984 Top Secret!, las rivalidades que traspasaban la pantalla en Top Gun (1986), el rol soñado como Jim Morrison en The Doors (1991) de Oliver Stone, la desilusión que representó ser Batman, la posibilidad de secundar a Robert De Niro y Al Pacino en Heat (1995) y el comienzo del declive con la caótica La isla del doctor Moreau (1996) donde compartió cartel con Marlon Brando.

La fama de "difícil" de Val Kilmer

A Kilmer se le hizo fama de ser un tipo difícil en los sets, tener aires de divo, pero el documental nos muestra a un actor de método que intentaba siempre buscar desafíos en su carrera. Además podemos ver como el actor intentaba balancear sus apariciones en filmes de éxito comercial y a su vez mantener la relación con su ex esposa la actriz Joanne Whalley, y sus hijos Jack y Mercedes.

Jack ocupa una parte importante del documental, es quien narra todo lo que su padre escribió y no pudo decir para "Val", esa narración es un punto fuerte ya que por momentos es su propio hijo el que parece estar conociendo a su padre a través del documental.

Val - Tráiler oficial _ Amazon Prime Video Amazon Prime Video

"Val" es un retrato intimo que logró mostrar a Val Kilmer de cuerpo entero, con virtudes y defectos, con un aire nostálgico a una carrera que después de los noventas dejó de ser tan taquillera, pero que no detuvo al actor en la búsqueda por seguir sus inquietudes.

A pesar de las tragedias familiares, los problemas financieros e incluso después del cáncer, "Val" nos logra mostrar a un inconformista que lo tuvo todo y nada, pero que a pesar de los golpes recibidos siempre ha tratado de seguir adelante y que siempre será recordado cómo uno de los grandes talentos de su generación.

"Val" esta disponible en Prime Video.