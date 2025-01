Le retuvieron la moto a un conductor de aplicación por llevar a una pasajera alcoholizada y Ramiro Marra lo ayudó a recuperarla







“Yo no la conozco y no tengo forma de comprobar si ella bebió o no", argumentó el chofer tras el positivo de la acompañante en el control policial.

Ramiro Marra ayudó a un conductor aplicación a recuperar su moto luego de que se la retuvieran en un control policial.

Un episodio insólito ocurrió este 1 de enero mientras la policía de la ciudad de Buenos Aires realizaba controles de alcoholemia: le quitaron la moto y multaron al conductor de una aplicación porque el test de su pasajera dio positivo. Ella, se alejó de la situación y no sufrió ninguna consecuencia.

Según establece la legislación en el distrito porteño, el límite permitido de alcoholemia es de 0,2 gramos por litro de sangre, tanto para el conductor como para el acompañante.

“Yo no la conozco y no tengo forma de comprobar si ella bebió o no. Mi responsabilidad es no tomar alcohol, pero no me puedo hacer cargo de cada usuario que me toca”, se quejó Ciro, de 19 años, luego de que los efectivos le retuvieran el vehículo.

Sin embargo, contó el propio conductor, que tras quejarse con los agentes de tránsito, la respuesta fue taxativa: "Le mostré la app (para certificar que estaba trabajando), pero me dijo: ‘No es mi problema, estás manejando con alguien alcoholizado y la ley es la misma por más que sea o no un conocido’”, contó en diálogo con TN.

Por su parte, la pasajera, que estuvo demorada por las autoridades, dio su versión del hecho: “Me dio positivo, pero desconocía que no podía subir (como pasajera) tras haber consumido alcohol”, dijo y agregó: "No siento culpa porque no sabía y él (por el conductor) no me preguntó si yo estaba alcoholizada”, concluyó. Ramiro Marra ayudó al conductor de la moto a recuperar el vehículo Luego del hecho, el joven realizó un descargo en redes sociales relatando la situación: "Durante el viaje nos detuvieron un control de transito para realizarme un test de alcoholemia. A mí me dio 0, pero a la pasajera le dio positivo. Me retuvieron la moto, y me hicieron una multa a mí", objetó. La publicación tuvo una gran repercusión en X y llegó al legislador porteño Ramiro Marra, quien se dispuso a ayudarlo. "Ya estoy en contacto con Ciro. Analizando el Código de Transito. Esto es inaceptable", escribió en la misma red social el referente de La Libertad Avanza. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RAMIROMARRA/status/1874467821922717912&partner=&hide_thread=false Ya estoy en contacto con Ciro. Analizando el Codigo de Transito.



Esto es inaceptable. https://t.co/SBDqXm5sIl — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) January 1, 2025 Al respecto, el legislador opinó: “La acompañante estuvo pésima, lo llevó a cometer una falta y se desligó de toda culpa”. A su vez, consideró que “es necesario cambiar el Código de Tránsito (5.4.5) para que: 1) La multa recaiga en el acompañante; 2) Sea agravada por poner en riesgo al conductor; 3) No se retire la moto”. Horas más tarde, Marra compartió una foto dentro de su auto con Ciro y dijo: "Venimos a recuperar la moto". Finalmente, mostró al joven con su vehículo y celebró: "Moto recuperada". Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RAMIROMARRA/status/1874532403945042346&partner=&hide_thread=false Moto recuperada https://t.co/MFafc0Myvf pic.twitter.com/sUehtlfNYD — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) January 1, 2025