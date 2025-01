Ola de calor: rige un alerta meteorológico por tormentas en varias provincias y el AMBA

Alerta amarilla por tormentas y vientos

La entidad emitió además una serie de alertas amarillas por tormentas que afectarán a sectores de las provincias de La Pampa, Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Mendoza y Jujuy. En este contexto, las condiciones adversas podrían “estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica”.

Calor.jpeg La zona más afectada por el calor será la provincia de Buenos Aires.

Algunas recomendaciones de parte del organismo son: no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad. También prevé minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, al recomendar no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Además, el SMN advirtió que en la Patagonia, en el sur de Santa Cruz -inclusive Río Gallegos- y en la totalidad de Tierra del Fuego regirá una advertencia amarilla por vientos fuertes.

El clima en el AMBA

Este viernes se esperan temperaturas elevadas. La mínima será de 24 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 32. Por la noche, hay un 40% de probabilidad de lluvias y hasta tormentas, que podrían generar un descenso de la temperatura y aliviar el calor.

El sábado se esperan lluvias por la mañana y la tarde, con mínimas de 21 y máxima de 28 grados. Por la noche, cielo nublado, con baja probabilidad de tormentas. El domingo la temperatura bajará hasta una mínima de 19 y una máxima de 25 grados. Y se esperan lluvias y tormentas durante toda la jornada.