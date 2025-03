Por qué el Gobierno confía en controlar el dólar

“Tenemos que dejar de obsesionar con los detalles del esquema cambiario” sostiene una alta fuente del Gobierno . Según esta interpretación “la obsesión obedece a que, en nuestra historia, el déficit generó desequilibrios que solo podían ser contenidos con esquemas cambiarios. Esos esquemas de reglas buscaban contener lo que los fundamentals no podían. Hoy es al revés. Los fundamentals son sólidos y no son fuente de desequilibrios”.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó “con lo que estamos pidiendo al Fondo, más lo que va a entrar de lo que es Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, vamos a estar en el entorno de los 50.000 millones de dólares de reservas brutas”. Y comparó esta cifra con la base monetaria medida en dólares que, “al cambio oficial es – aproximadamente – 25.000 millones de dólares; al tipo de cambio libre es aproximadamente 20 mil millones de dólares”.

Agregó que “Aún si ustedes quisieran tomar la base amplia argumentando que, en la Convertibilidad, por ejemplo, no había pasivos remunerados; la base amplia – hoy - al tipo de cambio libre, está en torno a los 35.000 millones de dólares. Algún otro puede decir: “Ah, bueno, pero son las reservas brutas”, réstenle lo que quieran – muchachos - réstenle el Swap, lo que quieran. El nivel de respaldo que, en unos días, van a tener los pasivos del Banco Central, es decir, los pesos, no lo hemos tenido nunca ni siquiera en la Convertibilidad… con algo todavía más importante que es, además, con superávit fiscal”.

En el mismo sentido se pronunció Milei al señalar en declaraciones radiales realizadas este jueves: “tengo 50.000 millones de dólares para respaldar 22.000 millones de dólares (la base monetaria al valor de los dólares financieros). O sea, tengo más que el doble”.

El cálculo de economistas de la city sobre el tipo de cambio

Economistas del sector privado calculan que, ante una cantidad de dinero en circulación del orden de los 30 billones de pesos, el tipo de cambio implícito se ubica en $1.150 ya que el BCRA cuenta con U$S 26 mil millones. Por tanto, si las reservas se elevaran a U$S 50 mil millones, el tipo de cambio implícito sería de sólo 600 pesos por dólar. Se trata de un ejercicio teórico ya que no está en los planes oficiales llegar a tal nivel de apreciación del peso.

Una de las mayores incertidumbres de los analistas es que va a pasar con la política cambiaria. Al respecto, consultado por si iba a seguir con el crawling peg el presidente dijo: “Es inmaterial la discusión, porque si voy a tener 50.000 millones de dólares de activos, de reservas internacionales brutas, contra una base monetaria al tipo de cambio oficial de 26.000 millones de dólares (en este caso la base monetaria valuada al tipo de cambio oficial) es inmaterial la respuesta. Usted tiene un montón de dólares para poquitos pesos. Y además no tiene déficit fiscal, no emite por sector financiero, con lo cual, automáticamente, o sea, hay muy poquitos pesos y hay un montón de dólares. Lo que quiero decir, estamos muchísimo más cubiertos que lo que era la Convertibilidad”.

Tensión en el mercado de cambios

Con todo, se sigue observando tensión en el mercado de cambios, pese a las declaraciones oficiales y a la confirmación del FMI en cuanto a que la Argentina solicitó un préstamo de 22.000 millones de dólares y las conversaciones están “avanzadas”. Este viernes el BCRA volvió a vender dólares, por una cifra superior a los 190 millones.

La incertidumbre de los operadores se centra en la posibilidad de modificaciones en el régimen cambiario en momentos en que el Gobierno no logra acumular reservas y se registra déficit en la cuenta corriente.

Al respecto, los números del comercio exterior de febrero mostraron un nuevo salto en las cantidades importadas. El primer repunte se dio en septiembre (Impuesto País), el segundo en diciembre y el mes pasado las cantidades compradas en el exterior sin estacionalidad tuvieron un crecimiento interanual de 55% que se explica en buena medida por el aumento en los bienes de consumo.

En contrapartida, las cantidades exportadas se encuentran estancadas.

La preocupación en el mercado es que el nuevo acuerdo con el Fondo implique una corrección del dólar. Sin embargo, en todo momento la conducción del Palacio de Hacienda niega que vaya a haber un ajuste significativo del tipo de cambio.

FMI

A partir del préstamo que espera obtener en las próximas semanas del Fondo Monetario internacional (FMI) y los créditos que aportarían otros organismos multilaterales, el Gobierno confía en poder mostrar un importante saneamiento de las cuentas del Banco Central (BCRA) que contribuya a disminuir la incertidumbre en el mercado de cambios. Según los números que se manejan en despachos oficiales, estos desembolsos permitirán que todos los pasivos monetarios (tanto los pesos en circulación como la deuda remunerada) cuenten con respaldo de dólares.

Así, se espera llevar las reservas en poder de la autoridad monetaria a una cifra del orden de los 50.000 millones de dólares. Este monto permitiría cubrir – en exceso – toda la base monetaria amplia. Este agregado suma 47 billones de pesos que representan unos 42.000 millones de dólares (a la cotización oficial).

Cabe recordar que el gobierno define a la base monetaria amplia como la suma del dinero en circulación y las reservas de los bancos en el BCRA más los depósitos del Tesoro en el BCRA y los pasivos remunerados del BCRA, actualmente reconvertidos en deuda del Tesoro.

Para llegar a la cifra de 50.000 millones de dólares de reservas, se parte del préstamo del préstamo por 20.000 millones que la Argentina solicitó al FMI. A este monto se le sumarían no menos de 4.000 millones de dólares más correspondientes a créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). Las reservas brutas del BCRA en la actualidad se ubican cerca de los 26.000 millones de dólares.