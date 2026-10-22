Por qué es feriado el 23 de octubre en una localidad de Buenos Aires y a quiénes beneficia

Una celebración histórica le dará lugar a una jornada especial cuyo alcance va a cambiar según cada actividad laboral.

Una localidad bonaerense tendrá una jornada especial este viernes por una conmemoración histórica.

El viernes 23 de octubre, una localidad de la provincia de Buenos Aires va a gozar de un feriado especial . La medida se debe a una conmemoración que se remonta al siglo XVIII y que quedó incorporada al calendario oficial bonaerense, generando un fin de semana largo .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El descanso no tendrá el mismo efecto para todos los trabajadores, ya que mientras algunos sectores quedarán alcanzados de manera directa, otros van a depender de la decisión de cada empleador.

La localidad alcanzada es San Antonio de Areco , que conmemora el 23 de octubre como fecha de su fundación. El origen se remonta a 1730, cuando el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires dispuso la creación de seis parroquias o curatos de campaña. Entre ellas apareció la Parroquia de San Antonio de Padua, en el entonces Pago de Areco.

San Antonio de Areco recuerda cada 23 de octubre el origen de la ciudad.

Pero la historia de la ciudad había comenzado algunos años antes. Entre 1714 y 1728, los habitantes de la zona impulsaron la construcción de una capilla dedicada a San Antonio de Padua . El terrateniente José Ruiz de Arellano levantó el oratorio en su estancia y, con el paso del tiempo, distintas familias empezaron a instalarse alrededor.

El momento clave llegó el 23 de octubre de 1730, cuando aquella capilla fue elevada al rango de parroquia . La medida le dio una mayor jerarquía religiosa, civil y administrativa al asentamiento y permitió llevar registros de nacimientos, matrimonios y defunciones.

A diferencia de otras ciudades, San Antonio de Areco no tuvo una fundación tradicional con un acto formal, un trazado urbano o un acta capitular. Por eso, los historiadores y las autoridades locales tomaron aquella disposición de 1730 como el punto institucional de origen de la ciudad.

La Provincia formalizó la fecha dentro del calendario de asuetos y jornadas especiales. Magnific

La oficialización de la Provincia: la trastienda de la Resolución 467/2026

La provincia de Buenos Aires formalizó el esquema a través de la Resolución 467/2026. El documento, firmado por el ministro Carlos Bianco, incorporó la festividad local de San Antonio de Areco dentro del calendario de asuetos y jornadas especiales correspondiente a octubre.

La resolución reconoce el aniversario de la ciudad y establece una modalidad diferenciada según el sector laboral. De esta manera, la conmemoración histórica no va a quedar limitada a los actos institucionales, sino que también tiene efectos concretos sobre la actividad de determinados organismos y trabajadores.

El alcance del descanso cambia entre empleados públicos, bancarios y trabajadores del sector privado. Magnific

Alcance del asueto: diferencias entre empleados públicos, bancarios y comercio

La medida no implica un día libre obligatorio para todos, por eso, el alcance se divide de la siguiente manera:

administración Pública provincial: asueto obligatorio para el personal alcanzado en la localidad

Banco de la Provincia de Buenos Aires: la jornada especial también comprende a sus trabajadores

industria: adhesión optativa

comercio: adhesión optativa

otras actividades privadas: adhesión optativa

Esto significa que los trabajadores estatales y de la banca pública bonaerense tendrán automáticamente el descanso previsto por la resolución. Pero quienes se desempeñen en comercios, industrias u otras actividades privadas no lo tienen asegurado.