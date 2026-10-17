Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 17 de octubre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 17 de octubre.

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 2654

2: 7750

3: 2879

4: 1125

5: 9776

6: 7864

7: 4581

8: 2490

9: 9824

10: 6801

11: 2176

12: 5113

13: 7631

14: 4048

15: 9990

16: 2669

17: 4444

18: 0587

19: 3059

20: 2496

Los resultados de la Quiniela Vespertina Nacional y provincial de ayer, viernes 16 de octubre

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 5185

2: 3148

3: 5283

4: 8038

5: 7357

6: 6213

7: 1659

8: 7053

9: 1537

10: 8372

11: 9218

12: 5583

13: 2520

14: 0610

15: 9766

16: 3769

17: 9418

18: 9290

19: 0912

20: 5099

Letras de la Nacional: OFQV

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 5415

2: 6646

3: 7106

4: 2070

5: 2009

6: 8094

7: 7781

8: 2821

9: 4294

10: 2619

11: 6284

12: 2121

13: 3261

14: 8542

15: 2095

16: 5541

17: 8543

18: 9774

19: 7895

20: 8907

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

La Previa (a las 10).

La Primera (a las 12).

La Matutina (a las 15).

La Vespertina (a las 17:30).

La Nocturna (a las 21).

¿Qué significan los números en la Quiniela?