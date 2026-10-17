Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 17 de octubre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 17 de octubre.
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 4324
- 2: 8842
- 3: 0445
- 4: 4817
- 5: 9074
- 6: 5770
- 7: 2647
- 8: 5611
- 9: 4827
- 10: 4471
- 11: 0019
- 12: 6155
- 13: 9441
- 14: 5686
- 15: 4877
- 16: 7424
- 17: 0940
- 18: 0457
- 19: 6665
- 20: 3348
Letras de la Nacional: OFST
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 2654
- 2: 7750
- 3: 2879
- 4: 1125
- 5: 9776
- 6: 7864
- 7: 4581
- 8: 2490
- 9: 9824
- 10: 6801
- 11: 2176
- 12: 5113
- 13: 7631
- 14: 4048
- 15: 9990
- 16: 2669
- 17: 4444
- 18: 0587
- 19: 3059
- 20: 2496
Los resultados de la Quiniela Vespertina Nacional y provincial de ayer, viernes 16 de octubre
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 5185
- 2: 3148
- 3: 5283
- 4: 8038
- 5: 7357
- 6: 6213
- 7: 1659
- 8: 7053
- 9: 1537
- 10: 8372
- 11: 9218
- 12: 5583
- 13: 2520
- 14: 0610
- 15: 9766
- 16: 3769
- 17: 9418
- 18: 9290
- 19: 0912
- 20: 5099
Letras de la Nacional: OFQV
Provincia
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 5415
- 2: 6646
- 3: 7106
- 4: 2070
- 5: 2009
- 6: 8094
- 7: 7781
- 8: 2821
- 9: 4294
- 10: 2619
- 11: 6284
- 12: 2121
- 13: 3261
- 14: 8542
- 15: 2095
- 16: 5541
- 17: 8543
- 18: 9774
- 19: 7895
- 20: 8907
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.
¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?
Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:
- La Previa (a las 10).
- La Primera (a las 12).
- La Matutina (a las 15).
- La Vespertina (a las 17:30).
- La Nocturna (a las 21).
¿Qué significan los números en la Quiniela?
- 00 Huevos
- 01 Agua
- 02 Niño
- 03 San Cono
- 04 La Cama
- 05 Gato
- 06 Perro
- 07 Revolver
- 08 Incendio
- 09 Arroyo
- 10 La leche
- 11 Palito
- 12 Soldado
- 13 La yeta
- 14 Borracho
- 15 Niña bonita
- 16 Anillo
- 17 Desgracia
- 18 Sangre
- 19 Pescado
- 20 La fiesta.
- 21 La mujer
- 22 El loco
- 23 Mariposa
- 24 Caballo
- 25 Gallina
- 26 La misa
- 27 El peine
- 28 El cerro
- 29 San Pedro
- 30 Santa Rosa
- 31 La luz
- 32 Dinero
- 33 Cristo
- 34 Cabeza
- 35 Pajarito
- 36 Manteca
- 37 Dentista
- 38 Aceite
- 39 Lluvia
- 40 Cura
- 41 Cucho
- 42 Zapatilla
- 43 Balcón
- 44 La cárcel
- 45 El vino
- 46 Tomates
- 47 Muerto
- 48 Muerto habla
- 49 La carne
- 50 El pan
- 51 Serrucho
- 52 Madre
- 53 El barco
- 54 La vaca
- 55 Los gallegos
- 56 La caída
- 57 Jorobado
- 58 Ahogado
- 59 Planta
- 60 Virgen
- 61 Escopeta
- 62 Inundación
- 63 Casamiento
- 64 Llanto
- 65 Cazador
- 66 Lombrices
- 67 Víbora
- 68 Sobrinos
- 69 Vicios
- 70 Muerto sueño
- 71 Excrementos
- 72 Sorpresa
- 73 Hospital
- 74 Negros
- 75 Payaso
- 76 Llamas
- 77 Las piernas
- 78 Ramera
- 79 Ladrón
- 80 La bocha
- 81 Flores
- 82 Pelea
- 83 Mal tiempo
- 84 Iglesia
- 85 Linterna
- 86 Humo
- 87 Piojos
- 88 El Papa
- 89 La rata
- 90 El miedo
- 91 Excusado
- 92 Médico
- 93 Enamorado
- 94 Cementerio
- 95 Anteojos
- 96 Marido
- 97 La mesa
- 98 Lavandera
- 99 Hermanos