Salta: rescataron a una mujer con síndrome de Down encadenada en el patio de su casa

La familia está compuesta por la mujer, su madre, su padre remisero y un primo, y son muy conocidos en su barrio. "Pude ver, que a pesar de las carencias que tienen, todo estaba muy ordenado, la joven no presentaba heridas, se la veía cuidada, la relación entre madre e hija era afectuosa", dijo la titular del área de la Discapacidad, Natalia Díaz.

mujer encadenada salta "A pesar de las carencias que tienen, todo estaba muy ordenado", dijeron desde Discapacidad. Gentileza: El Tribuno

Qué dijo la madre de la mujer encadenada

"Los vecinos me apoyaron, ellos nos conocen al igual que mucha gente, pero hubo repercusiones de otras personas que nos hicieron mucho daño", expresó la señora. Sobre lo que se muestra en las imágenes, la madre dijo: "Mi hija me supera con sus actitudes, yo estoy enferma. Me tengo que operar, pero me veo obligada a suspender las fechas porque no puedo dejarla sola, ella juega con el perro, se mete en su cucha, se tira al piso".

"Tiene cierta independencia, visita a vecinos, ellos le regalan cosas, todos saben que estoy muy pendiente de ella, la llevo a un psicólogo, está medicada porque su energía es muy elevada" expresó la madre, quién intentará que le cambien la última medicación recetad a su hija, porque considera que es muy fuerte y se duerme en cualquier parte.

Con respecto a la persona que realizó el video, se trataría de un vecino: "Los vecinos de toda la vida en este sector del centro de la ciudad, nos conocen, pero al lado hay una vivienda donde se alquilan piezas y los inquilinos cambian con frecuencia. Seguramente alguien que no sabe de nuestra situación, registró esas imágenes", dijo por último la señora.