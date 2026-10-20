Suben los subsidios y las becas para el tratamiento de consumos problemáticos + Agregar ámbito en









El Ministerio de Salud actualizó los montos de los programas de atención, prevención y acompañamiento. Los nuevos valores rigen desde el 1° de noviembre.

Se actualizó el Sistema de Becas Ingreso Estímulo, que financia tareas de prevención, atención y acompañamiento a través de los Dispositivos Territoriales Comunitarios

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, dispuso un aumento de los subsidios y las becas destinados al abordaje integral de las personas con consumo problemático de sustancias, que regirá a partir del 1° de noviembre de 2026. La actualización alcanza a los principales programas nacionales del área, a las casas comunitarias convivenciales, a las casas de atención y acompañamiento comunitario y al sistema de becas para operadores territoriales.

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La medida quedó formalizada mediante las resoluciones 1457/2026, 1458/2026, 1459/2026 y 1460/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial. Las normas dejan sin efecto los valores fijados el año pasado y aprueban nuevos aranceles y montos para cada modalidad y categoría de prestación.

Según los considerandos, el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y dispositivos que forman parte de la red nacional, evitar que se resienta la calidad de las prestaciones y garantizar el acceso a tratamientos integrales en todo el país.

En el marco del Programa de Subsidios para el Abordaje Integral de Personas con Consumo Problemático de Sustancias, los montos varían según la modalidad y el nivel de apoyo. En los dispositivos convivenciales, el subsidio diario por persona será de $47.385 para la Categoría A, de alto nivel de apoyo; de $32.040 para la Categoría B, de nivel medio, y de $26.073 para la Categoría C, de bajo nivel de apoyo. En las modalidades ambulatorias, la Casa de Día recibirá $15.683 diarios por media jornada y $21.362 por jornada completa, mientras que los consultorios externos tendrán un reconocimiento de $6.217 por hora de prestación diaria hábil.

Las Casas Comunitarias Convivenciales (CCC), que brindan contención y alojamiento a personas en situación de alta vulnerabilidad social y con consumo problemático, también tendrán subas. El módulo base pasa a $12.611.177 mensuales, y el módulo adicional y el específico se fijan en $6.305.586 cada uno. Se podrán reconocer hasta dos módulos adicionales por casa.

En el caso de las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACs), dedicadas a la inclusión social y la asistencia integral en el territorio, los montos dependen de la complejidad del módulo prestacional. El de mayor complejidad será de $9.897.056 mensuales, el intermedio de $7.069.327, el base de $4.241.665 y el inicial de $4.042.048. También se actualizó el Sistema de Becas Ingreso Estímulo, que financia tareas de prevención, atención y acompañamiento a través de los Dispositivos Territoriales Comunitarios. Quienes cumplan 30 horas semanales en tareas de mayor dedicación y complejidad, en la Categoría A1, cobrarán $877.500 mensuales. En la Categoría A, también de 30 horas semanales, el monto será de $568.750, y en la Categoría B, de 15 horas semanales, de $438.750. De acuerdo con los informes técnicos de la Subsecretaría de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas, los aumentos responden a la suba de los costos fijos y variables que enfrentan las instituciones prestadoras y a la necesidad de dotarlas de más recursos para sostener y mejorar sus servicios. También mencionan el crecimiento de la problemática de los consumos y el aumento de la demanda de abordajes específicos en todo el país. La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) prestó conformidad a cada una de las resoluciones. Los incrementos se financiarán con las partidas presupuestarias específicas del ejercicio correspondiente.