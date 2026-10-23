Temporal en Neuquén: alerta naranja, ríos desbordados y cortes de rutas por las intensas tormentas

Las fuertes precipitaciones provocaron crecidas de ríos y arroyos, complicaciones en los caminos y el aislamiento de localidades cercanas a Vaca Muerta. Las autoridades dispusieron restricciones preventivas a la circulación y preparan posibles evacuaciones.

La provincia de Neuquén enfrenta un intenso temporal de lluvias y tormentas que provocó crecidas de ríos, caminos anegados y dificultades para circular en distintos sectores del territorio. En medio de las condiciones meteorológicas adversas, vinculadas con la influencia del fenómeno de El Niño , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja, mientras las autoridades provinciales reforzaron los operativos de emergencia .

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Uno de los sectores más afectados es la región de Vaca Muerta , donde la localidad de Rincón de los Sauces quedó aislada debido al aumento del caudal de los cursos de agua y las complicaciones para atravesar los puentes de acceso.

Durante la jornada del jueves circularon imágenes de arroyos transformados en fuertes correntadas, vehículos atrapados y caminos inundados , mientras los equipos de emergencia trabajaron en diferentes localidades para asistir a los damnificados y prevenir nuevos incidentes.

Frente a este escenario, Vialidad Nacional dispuso una restricción preventiva de circulación para todo tipo de vehículos en las rutas nacionales de Neuquén, que rigió entre las 20 del miércoles y las 6 del jueves 23 de octubre .

La medida buscó reducir los riesgos para los conductores y facilitar el despliegue de los recursos operativos ante las dificultades ocasionadas por el temporal. El organismo también recomendó consultar los canales oficiales antes de iniciar cualquier viaje, debido a la posibilidad de nuevas restricciones.

El caudal del río alcanzó niveles que no se registraban desde 2023

Además de los inconvenientes en las rutas, las autoridades mantienen especial atención sobre el comportamiento del río Neuquén, que experimentó un importante incremento de su caudal como consecuencia de las precipitaciones.

Las precipitaciones en Neuquén causaron crecida del río e inundaciones. Gobierno de Neuquén

Según las estimaciones del sistema de monitoreo de inundaciones Google Flood Hub, el punto de control ubicado en las inmediaciones de San Patricio del Chañar alcanzó su nivel más elevado desde 2023 y quedó dentro de la categoría de advertencia.

Los registros indicaron que el caudal superó los 565 metros cúbicos por segundo, mientras que las proyecciones anticiparon un aumento hasta aproximadamente 750 metros cúbicos por segundo durante las siguientes 48 horas.

Ese valor se ubica a menos de 200 metros cúbicos por segundo del umbral de peligro, establecido por el sistema en 940 metros cúbicos por segundo. Por su parte, el nivel considerado extremo corresponde a 1.551 metros cúbicos por segundo.

De acuerdo con el modelo de pronóstico, el volumen de agua podría comenzar a disminuir gradualmente hacia el fin de semana, aunque la evolución dependerá de las precipitaciones y de las condiciones meteorológicas en la cuenca.

La situación también generó preocupación por el crecimiento de otros cursos de agua, entre ellos el arroyo Carranza y el arroyo Covunco, que registraron incrementos significativos de caudal.

Alerta naranja y amarilla en Neuquén: cuáles son las localidades afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional estableció distintos niveles de advertencia según la intensidad de las tormentas previstas para cada región de la provincia.

La alerta amarilla alcanza principalmente a la zona cordillerana, donde se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos breves, ráfagas intensas y posible caída de granizo.

Entre las localidades comprendidas se encuentran Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé.

En tanto, la alerta naranja abarca una porción más extensa del territorio provincial, con pronósticos de fenómenos de mayor intensidad y potencialmente peligrosos para la población.

Las localidades alcanzadas por esta advertencia son Buta Ranquil, Chos Malal, Andacollo, El Huecú, Loncopué, Las Lajas, Las Coloradas, Zapala, Piedra del Águila, Picún Leufú, Añelo y la ciudad de Neuquén.

Para estas zonas, el organismo meteorológico anticipó tormentas fuertes, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas intensas, además de lluvias que podrían acumular entre 20 y 50 milímetros.

No obstante, los valores previstos podrían superarse de manera puntual, especialmente en sectores donde las precipitaciones se concentren durante períodos cortos.

El nivel naranja del sistema de alertas del SMN advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente, por lo que las autoridades recomendaron extremar las precauciones.

Neuquén prepara evacuaciones y refuerza los operativos de emergencia

Ante el avance del temporal, la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos de Neuquén convocó a un comité preventivo para coordinar medidas de asistencia y establecer procedimientos frente a posibles situaciones de riesgo.

La principal preocupación de las autoridades se concentra en las familias que viven cerca de ríos, arroyos y cauces que experimentaron crecidas, debido a la posibilidad de que las precipitaciones provoquen nuevas inundaciones.

La secretaria del área, Luciana Ortiz Luna, explicó que la convocatoria busca anticipar los efectos del fenómeno y reducir la exposición de la población a situaciones peligrosas. “No es una cuestión de generar pánico, pero sí es una cuestión de entender que este fenómeno está, existe, es grave y es peligroso”, sostuvo la funcionaria.

En ese sentido, remarcó que los pronósticos permiten identificar con anticipación escenarios de lluvias intensas, aunque no siempre resulta posible determinar con exactitud el desarrollo de cada tormenta.

Las inundaciones afectan rutas y calles de la provincia. @JuaniAyoroa

“Estas lluvias se pueden predecir con cierta antelación, de hecho, este tipo de lluvias que estamos viviendo hoy en Neuquén sí ya están marcadas en el pronóstico, pero lo que no se puede predecir es la tormenta”, indicó.

Entre las acciones previstas, el Gobierno provincial avanzará con un relevamiento de las personas que habitan en sectores vulnerables, para determinar cuáles podrían necesitar asistencia o evacuaciones preventivas.

“Se va a georreferenciar cada uno de los pobladores, se va a ver qué enfermedades tiene, si tienen que ser evacuables ahora o tal vez en un momento hipotético, se van a hacer trabajos con las defensas civiles locales para planes de evacuación”, explicó.

La funcionaria también advirtió sobre la transformación que experimentaron algunos cursos de agua en pocas horas, especialmente en sectores rurales donde los habitantes suelen atravesar arroyos a pie o mediante vehículos.

“Hay arroyos que se convirtieron hoy en un caudal que se parece a un río. La gente por ahí pasaba caminando y hoy no se puede”, afirmó.

La situación del arroyo Covunco y de otros cauces distribuidos en diferentes regiones de Neuquén forma parte de los principales puntos de seguimiento de los organismos de emergencia.

Además, Ortiz Luna anticipó que las crecidas podrían obligar a restringir temporalmente algunas actividades recreativas, como la pesca, cuando el nivel del agua represente un peligro para quienes permanezcan cerca de las riberas.

Mientras continúan las advertencias meteorológicas, las autoridades provinciales mantienen el monitoreo de los cursos de agua y recomendaron evitar cruzar sectores inundados, no acercarse a arroyos crecidos y consultar el estado de las rutas antes de viajar.

La evolución del temporal y de los caudales será determinante para definir nuevas medidas preventivas, especialmente en las localidades que registraron mayores dificultades de acceso y circulación.