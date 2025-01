Un puma apareció muerto en Villa Gesell: recomendaciones en caso de encontrarse con uno

Un conductor mató a un puma tras atropellarlo en el tramo de la Ruta 11 que conecta Cariló con Villa Gesell , en la Costa Atlántica. El cuerpo del animal fue hallado durante la noche del miércoles, y las autoridades revelaron que el autor del hecho no se detuvo en el lugar tras arrollarlo.

Según explicaron, la aparición del animal no es algo anormal para la región, aunque si sería una sorpresa ver alguno en la ciudad, como ocurrió en 2022, cuando uno fue visto a través de las cámaras de seguridad del municipio geselino. Además, la ley establece que si se cazan animales de la fauna silvestre cuya captura está prohibida, se comete un delito que tiene pena de prisión de hasta 2 años. En caso de otras infracciones se pueden aplicar distintas sanciones: multa, suspensión o cancelación de la licencia de caza, decomiso del producido de la caza o secuestro de las armas que se utilizaron.

puma.avif

Cómo actuar ante la presencia de fauna salvaje: las declaraciones de los expertos

Alan Kaminski, especialista en etología y zoología de la Dirección de Zoonosis de Villa Gesell, descartó que el animal haya sido cazado y confirmó que la causa de muerte por la embestida de un vehículo. Asimismo, recomendó una serie de pasos en el caso que una persona se llegue a cruzar con un ejemplar de esa índole.

"Si me lo encuentro, no debo correr, no le doy la espalda y mantengo el contacto visual. Si estoy con niños, los tomo en brazos; si estoy con perros, les pongo la correa. Sin darle la espalda, retrocedo lentamente. Ahora bien, si el ejemplar comienza a acercarse con intenciones de contacto, ya sea para atacarme o por otra razón, debo empezar a gritar y mover los brazos para aparentar mayor tamaño. En un escenario extremo, donde el animal muestra signos de ataque inminente, es necesario defenderse, incluso lanzando piedras si fuera preciso", le dijo al medio Infobae.

El experto remarcó que es muy importante mantener la calma, aunque también advirtió que el encuentro es algo poco probable: "No existen estadísticas oficiales, pero en 100 años solo se registraron dos ataques de pumas a personas. El puma tiene una mala fama; en realidad, es mucho más acosado por los humanos que lo que ellos nos acosan a nosotros".

Por otra parte, se refirió al impacto que tendrá la conversión de la Ruta 11 en una autovía en el tramo entre Villa Gesell y Mar Chiquita, poniendo en riesgo a la fauna silvestre: "Esto va a generar un aumento en los atropellos". Y añadió: "Los pumas están conviviendo con la fragmentación que se está haciendo. Cuando hablamos de fragmentación nos referimos al desarrollo inmobiliario y agrario, que ocupa cada vez más nichos ecológicos donde esta especie se mueve".

El puma, león de montaña o león americano es un mamífero carnívoro de la familia Felidae nativo de América, que habita desde el Yukón, en Canadá, hasta el sur de la cordillera de los Andes y la Patagonia en América del Sur.

Es el segundo mayor felino en el continente americano, después del jaguar, y el cuarto más grande del mundo, después del tigre, y el león. Su tamaño es algo mayor que el del leopardo, aunque está más emparentado con los pequeños felinos, ya que, a diferencia de los grandes félidos del género Panthera, que pueden rugir, el puma ronronea como los felinos menores.

El hombre no debería temer a un ataque de un Puma, salvo que este se sienta agredido. Su principal alimento son los ciervos, en particular en la parte septentrional, pero también caza guanacos, insectos y roedores.