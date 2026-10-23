Una feroz tormenta de granizo provocó una matanza de animales y destrozó viviendas en Santa Fe

El fenómeno sorprendió a una familia del norte santafesino y provocó la muerte de decenas de animales de granja. Las piedras, de un tamaño superior al de un huevo de pato, también ocasionaron importantes daños en viviendas y cultivos de distintas localidades de la provincia

Una violenta tormenta de granizo azotó distintos sectores de la provincia de Santa Fe y dejó graves consecuencias para la producción agropecuaria, con decenas de animales muertos, viviendas dañadas y pérdidas en cultivos. Uno de los episodios más graves ocurrió en un establecimiento rural cercano a Fortín Olmos , donde una familia perdió buena parte de los animales que criaba como medio de subsistencia.

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El fenómeno se registró durante la mañana del jueves y afectó especialmente a la granja La Bernavela , ubicada en el lote 116 , junto al Paraje Km 29 , a unos 18 kilómetros al sur de Fortín Olmos , en el departamento Vera , y aproximadamente 326 kilómetros al norte de la capital provincial .

La tormenta comenzó de manera repentina alrededor de las 6:20 , cuando una intensa caída de piedras de gran tamaño sorprendió a los habitantes del establecimiento. En apenas 15 minutos , el granizo provocó la muerte de numerosos animales y destruyó parte de la estructura de la vivienda familiar.

Mariela Martínez , integrante de la familia afectada, relató que el episodio comenzó prácticamente sin precipitaciones previas y que la violencia de las piedras impidió cualquier intento de proteger a los animales.

“El fenómeno nos sorprendió a las 6.20 de este jueves. Se escuchaban algunos truenos, había refucilos pero diría que de la nada, sin que lloviera, comenzaron a caer piedras . Fueron 15 minutos de muchísimo ruido y daños. Porque la cantidad y el tamaño del granizo no solo mató animales sino también destruyó una parte importante de nuestra vivienda”, comenzó su relato Mariela Martínez, integrante de la familia que forman sus padres, su hijo y una hermana.

El granizo dañó viviendas y cultivos. Archivo

Cerca de 100 animales muertos o heridos por el granizo

La magnitud de la tormenta quedó reflejada en el tamaño de las piedras, que según los testimonios alcanzaron dimensiones similares e incluso superiores a las de un huevo de pato.

“Las piedras eran de un tamaño similar o superior a un huevo de pato. Se imaginan lo que pasó con los animales chicos. No solo dejó sin vida a decenas de ellos sino que después comenzamos a observar otro tanto con serias lesiones, muchos de los cuales tendrán que ser sacrificados”, apuntó en diálogo con La Nación.

Antes del temporal, el establecimiento contaba con aproximadamente 350 animales de granja, entre gallinas, patos, gansos, corderos y cabras, destinados tanto al consumo familiar como a la comercialización.

Sin embargo, después de la tormenta, la familia contabilizó cerca de un centenar de animales muertos o gravemente heridos, mientras que otros permanecían desaparecidos.

Martínez explicó que la cría de animales representa la principal actividad económica de su familia y que las pérdidas comprometen directamente sus posibilidades de sostener el establecimiento. “Es nuestra forma de vida en esta parte del norte santafesino”, indicó.

Además de los animales que murieron durante la granizada, otros sufrieron lesiones de extrema gravedad, por lo que algunos podrían no recuperarse y tendrían que ser sacrificados. “A eso hay que agregarle los que no aparecieron durante la jornada y no sabemos dónde están y cómo están”, resaltó.

La productora describió las consecuencias del impacto de las piedras sobre los animales que permanecieron expuestos a la tormenta.

“A los animales que no mató los dejó malheridos, algunos con el cráneo hundido, otros con patas quebradas y muchos con golpes y escoriaciones. Realmente, nunca nos pasó algo así”, insistió.

La tormenta también destruyó viviendas

Los daños no se limitaron a la producción animal. La intensidad del granizo también afectó la vivienda de la familia Martínez, donde se registraron importantes deterioros estructurales, especialmente en el techo.

Después del temporal, los habitantes del establecimiento comenzaron a trasladar muebles y pertenencias hacia los sectores que permanecieron protegidos, ante el riesgo de que nuevas precipitaciones agravaran la situación. “Ahora estamos tratando de resguardar parte del mobiliario y otros enseres porque si sigue lloviendo van a aumentar los daños”, amplió.

Pese a la violencia del fenómeno, ninguno de los integrantes de la familia sufrió lesiones, aunque las pérdidas materiales y productivas fueron considerables.

Martínez expresó su preocupación por las consecuencias económicas del episodio, especialmente por la cantidad de animales que murieron después de años de trabajo.

“Sentimos muchísimo lo que nos pasó, sobre todo por los animales que con mucho esfuerzo y sacrificio criamos. Vivimos de esta actividad, así que hay que enfrentar el daño y seguir”, remarcó.

Daños en cultivos de maíz y girasol

La tormenta también afectó otras regiones de Santa Fe, donde productores agropecuarios reportaron daños en establecimientos rurales y plantaciones.

En el centro provincial, una combinación de fuertes ráfagas de viento y caída de granizo provocó pérdidas en lotes de maíz y girasol ubicados entre las localidades de Videla y San Justo.

De acuerdo con los informes preliminares de técnicos agropecuarios, el fenómeno se produjo alrededor de las 10 de la mañana y alcanzó sectores de Colonia Angeloni, Videla y San Bernardo.

No obstante, la intensidad de la tormenta presentó diferencias significativas entre establecimientos cercanos, por lo que algunos campos sufrieron daños importantes mientras otros prácticamente no registraron consecuencias.

Lisandro Angeloni, integrante del INTA San Justo, explicó al medio AireAgro que “los daños se concentraron en una franja que cruzó de este a oeste esa región. A una distancia de 100 metros, en algunos campos cayeron dos piedras y en otros hizo un desastre”.

La distribución irregular del granizo dificultó una primera estimación de las pérdidas, especialmente en las explotaciones agrícolas donde el impacto sobre los cultivos fue más severo.

Por otra parte, también se reportaron inconvenientes en el centro-oeste santafesino, principalmente en la localidad de Ataliva, departamento Castellanos.

En esa zona, las precipitaciones intensas y el granizo ocasionaron daños en viviendas del área urbana, mientras que los productores rurales advirtieron sobre posibles pérdidas de consideración en los campos cercanos.

La evaluación de los perjuicios en el sector agropecuario quedó prevista para el viernes, siempre que las condiciones meteorológicas permitieran ingresar a los establecimientos mediante los caminos rurales de tierra.

De esta manera, la tormenta dejó consecuencias en distintos puntos de la provincia, con pérdidas de animales, deterioros en viviendas y daños sobre la producción agrícola, mientras los damnificados comenzaron a evaluar el alcance económico de la granizada.