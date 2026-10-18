Según la psicología, venimos al mundo a desaprender lo que nos enseñaron

El diálogo interno, las conversaciones cara a cara y la capacidad de atravesar momentos incómodos ocupan un lugar central en esta reflexión.

Desaprender las creencias heredadas es el primer paso para descubrir quiénes somos realmente y construir una vida más auténtica.

Crecer no siempre significa incorporar conocimientos nuevos. A veces, el verdadero cambio empieza cuando una persona se anima a cuestionar aquello que dio por cierto durante años: las expectativas familiares, los mandatos sociales y las ideas que moldearon su manera de relacionarse con los demás. La ciencia explica esta cuestión.

No se trata de borrar el pasado, sino de distinguir qué experiencias siguen teniendo sentido y cuáles necesitan una nueva mirada. En una época marcada por la rapidez de los intercambios digitales , la exigencia de estar bien todo el tiempo y la dificultad para sostener conversaciones profundas, la reflexión adquiere otra dimensión.

La manera en que una persona se habla a sí misma influye en cómo interpreta lo que le sucede . En ese diálogo interno , una conversación que muchas veces ocurre de manera automática y que puede pasar inadvertida. Las palabras con las que alguien describe sus capacidades, sus vínculos o su futuro forman parte de la imagen que construye de sí mismo.

La psicología cognitiva también estudia cómo los pensamientos y las interpretaciones influyen en las emociones y las conductas. En la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, se trabaja sobre ideas automáticas para examinar si se ajustan a los hechos o si responden a interpretaciones rígidas.

El ejercicio tampoco consiste en obligarse a repetir frases motivacionales frente al espejo. La idea es desarrollar una mirada más realista y menos castigadora , capaz de reconocer los errores sin convertirlos en una sentencia sobre la propia identidad.

La crisis del lenguaje actual: el reemplazo de las palabras por emoticones

Los mensajes breves, los audios acelerados y los emoticones forman parte de la comunicación diaria. Un corazón puede expresar afecto, una cara sonriente puede suavizar una respuesta y un pulgar hacia arriba puede confirmar que alguien recibió una información. El problema no está en estas herramientas, sino en creer que siempre alcanzan para expresar lo que sentimos.

Hay una reducción del vocabulario y una pérdida de paciencia para escuchar al otro. Según los especialistas, las conversaciones requieren algo más que turnarse para hablar: necesitan atención, tiempo y disposición para dejarse modificar por lo que dice la otra persona.

La escucha también necesita paciencia. En una charla cara a cara, hacer una pausa, preguntar qué quiso decir el otro o admitir que algo nos dolió permite construir un intercambio más profundo. No se trata de convertir cada conversación en una sesión terapéutica, sino de recuperar la posibilidad de hablar sin apurarse a cerrar el tema.

Tampoco sería justo afirmar que la tecnología destruye los vínculos. Los mensajes digitales ayudan a mantener relaciones a distancia, acercan a personas que viven lejos y permiten expresar afecto cuando no es posible encontrarse. La dificultad aparece cuando la velocidad se convierte en la única forma de comunicarse y las conversaciones complejas quedan relegadas.

La psicología invita a cuestionar las ideas que incorporamos desde la infancia para distinguir lo que realmente sentimos de aquello que aprendimos a creer. Freepik

La incomodidad como motor indispensable para el crecimiento personal

Cambiar una costumbre, revisar una relación o reconocer que una decisión ya no representa lo que uno quiere puede generar incertidumbre. Muchas veces resulta más sencillo permanecer en una situación conocida que afrontar las preguntas que aparecen cuando algo empieza a modificarse.

La incomodidad puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. El malestar que surge al advertir una contradicción entre lo que hacemos y lo que necesitamos puede funcionar como una señal para revisar prioridades. Eso no quiere decir que todo sufrimiento sea beneficioso ni que haya que permanecer en situaciones dañinas para aprender una lección.

El matiz es fundamental: una experiencia difícil puede impulsar cambios, pero también puede requerir apoyo, descanso o acompañamiento profesional. No existe una única manera de atravesar una crisis y cada persona dispone de recursos y circunstancias diferentes.

Desaprender, en ese sentido, puede significar dejar de asociar el descanso con la pereza, abandonar la necesidad de agradar a todo el mundo o aceptar que cambiar de opinión no equivale a fracasar. También implica revisar mandatos familiares sin negar el afecto por quienes los transmitieron.

Darse permiso para cambiar es reconocer que las experiencias modifican las prioridades. Una decisión que parecía adecuada a los veinte años puede dejar de tener sentido una década después. Las personas crecen, atraviesan pérdidas, construyen nuevos vínculos y descubren límites que antes no podían identificar.

Los expertos invitan a mirar el autoconocimiento como una tarea permanente, no como una meta que se alcanza de una vez y para siempre. Revisar lo aprendido, cuidar la voz propia y escuchar a los demás son prácticas que pueden abrir nuevas posibilidades, siempre que se acompañen de una mirada realista sobre las dificultades.