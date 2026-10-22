Messi revolucionó Oviedo: la agenda del astro argentino para recibir el Premio Princesa de Asturias

El rosarino llegó a España en su avión privado, fue recibido por una multitud y participará de la ceremonia que distingue su trayectoria deportiva y su labor solidaria en favor de la educación y la salud infantil. Después de la gala y la cena oficial con los Reyes de España, regresará a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami.

Lionel Messi fue recibido por una mulitud al llegar esta mañana a Oviedo donde hoy recibirá el premio Princesa de Asturias. Por la noche cenará con el Rey.

Lionel Messi llegó este jueves por la mañana a Oviedo, España, y desató una verdadera revolución entre los fanáticos que se acercaron al Hotel de la Reconquista para recibirlo. Messi aterrizó cerca de las 6.30, hora argentina, en el Aeropuerto de Asturias, a bordo de su avión privado, y se trasladó al centro de la ciudad para cumplir con una agenda marcada por uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria: el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

Acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, el rosarino fue recibido por una multitud que aguardaba su llegada con camisetas, carteles y teléfonos preparados para conseguir una fotografía. Entre gritos y aplausos, Messi se acercó a los seguidores, saludó y firmó autógrafos, en una nueva demostración de la admiración que despierta su figura en distintas partes del mundo.

Durante las primeras horas de la mañana, el futbolista también recibió a la Familia Real en el Hotel de la Reconquista y posó para las cámaras junto a Antonela. Más tarde, salió a las puertas del establecimiento acompañado por Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, para participar de las fotografías oficiales y saludar a quienes habían esperado durante horas para verlo de cerca.

LIONEL MESSI YA LLEGÓ A ESPAÑA. Recordemos que mañana recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. https://t.co/8Cuvwe0Nkw

La expectativa por su presencia quedó reflejada en la convocatoria para la ceremonia: las entradas gratuitas disponibles para asistir a la gala se agotaron en apenas 13 minutos.

El momento central de la visita será la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, prevista para este jueves a las 13.30, hora argentina, en el Teatro Campoamor de Oviedo. Allí, Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su trayectoria deportiva y su contribución a través de iniciativas solidarias vinculadas con la educación y la salud de los chicos.

El futbolista Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, ya está en Asturias y las gaitas han sonado en su honor.©FPA#PremiosPrincesadeAsturias #LeoMessi #Deportes #Asturias@bgcorvera @Embespargentina @ARGenesp https://t.co/gPagHHkXND — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 22, 2026

La distinción reconoce una carrera que trascendió los resultados y los títulos obtenidos dentro de la cancha. Su recorrido con el Barcelona, la Selección argentina y el Inter Miami, junto con su impacto internacional y su compromiso social, forman parte de los motivos que sustentan el reconocimiento.

Por la noche, el capitán argentino participará de una cena oficial con los Reyes de España y los demás premiados. Será el cierre de una visita breve, pero cargada de simbolismo para una de las figuras más importantes de la historia del fútbol.

Messi deberá regresar después a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami, que tiene previsto visitar a New York Red Bulls el sábado 24 de octubre, por la Major League Soccer (MLS). Su agenda en España estará así condicionada por los compromisos deportivos del equipo estadounidense en el tramo final de la temporada.

Qué es el Premio Princesa de Asturias que recibirá Messi

Creado en 1987, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue a deportistas e instituciones que contribuyen al desarrollo del deporte y representan valores como el esfuerzo, la superación, el respeto y la humildad.

La ceremonia se celebra cada año en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. Los ganadores reciben una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.

En el caso de Messi, el galardón pone el foco tanto en su dimensión deportiva como en su influencia fuera del campo. A lo largo de su carrera, el argentino construyó un palmarés extraordinario y se convirtió en una referencia mundial, mientras que su labor solidaria también forma parte de su legado.

La visita a Oviedo representa, además, una pausa en su calendario profesional para recibir una distinción que trasciende los límites del fútbol. Tras la ceremonia y los actos oficiales, el astro rosarino volverá a Miami para continuar con la actividad del Inter, en una temporada en la que su figura mantiene un enorme peso deportivo, comercial y global.