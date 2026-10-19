Donald Trump aseguró que Volodimir Zelenski "no quiere poner fin" a la guerra con Rusia

El presidente estadounidense sostuvo que busca mantener al Kremlin en la mesa de diálogo y acusó al mandatario ucraniano de perjudicar los mercados internacionales con sus ataques a refinerías rusas.

Donald Trump sostuvo que su prioridad es alcanzar un acuerdo para terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump defendió su decisión de no firmar un documento relacionado con Rusia y aseguró que busca evitar cualquier medida que complique las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. El mandatario estadounidense también cuestionó los ataques ucranianos contra refinerías rusas y responsabilizó a Volodimir Zelenski por sus consecuencias sobre los mercados internacionales de diésel.

En un mensaje, Trump sostuvo que las conversaciones con Moscú avanzan y que su prioridad es alcanzar un acuerdo que permita terminar con el conflicto. Además, vinculó su postura con la necesidad de mantener limitada la asistencia rusa a Irán y acusó al mandatario ucraniano de no tener una voluntad real de poner fin a la guerra.

El mandatario estadounidense justificó su decisión de no firmar el documento al considerar que podría perjudicar los contactos diplomáticos con el Kremlin: "Mi decisión sobre Rusia es muy simple. Estoy en el proceso de negociar la Paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, y no quiero hacer nada que aleje, tontamente, a Rusia de la mesa de negociaciones", afirmó.

Trump aseguró que las conversaciones registran avances y remarcó que no descarta firmar el documento más adelante: "Se está logrando un gran progreso, ¡y eso incluye las actuales negociaciones sobre rehenes! Firmar ese documento en este momento lo haría, y puedo firmarlo después, ¡o en cualquier momento que yo quiera!", expresó.

En el mismo mensaje, el presidente estadounidense argumentó que su postura también responde al papel que Rusia desempeña en el conflicto con Irán. Según afirmó, Moscú está haciendo poco para ayudar a la República Islámica, en comparación con lo que podría hacer, y manifestó su intención de evitar que esa situación cambie.

El presidente estadounidense afirmó que no quiere adoptar medidas que alejen al Kremlin de la mesa de negociaciones.

"Quizás más importante aún, Rusia está haciendo muy poco, si es que hace algo, para ayudar a la República Islámica de Irán, en comparación con lo que podrían estar haciendo, y quiero mantenerlo así, ¡y lo haré, a menos que personas estúpidas se interpongan!", agregó.

Las críticas a Volodimir Zelenski por los ataques contra refinerías rusas

Trump también apuntó contra la estrategia militar de Ucrania y cuestionó los ataques contra las instalaciones de procesamiento de combustible en territorio ruso. De acuerdo con su planteo, las ofensivas contra las refinerías de diésel tienen consecuencias que exceden el escenario bélico y afectan el abastecimiento y los precios a escala internacional.

El presidente estadounidense señaló que las consecuencias económicas alcanzan a distintos sectores productivos. En particular, mencionó a los agricultores, los ganaderos y las empresas, que, según dijo, atraviesan dificultades por el impacto de los ataques. También destacó que Rusia continúa enviando millones de barriles de diésel a otros países a precios bajos, pese a la guerra.

Trump aseguró que Zelenski podría haber negociado mejores condiciones para su país dos años atrás. F24

Trump responsabilizó a Zelenski por no considerar esos efectos y volvió a cuestionar el financiamiento que Ucrania recibe de sus aliados occidentales. En ese sentido, mencionó tanto la ayuda económica de Europa como los fondos entregados durante la presidencia de Joe Biden.

Donald Trump aseguró que quiere terminar con la guerra, pero Zelenski no

En el tramo final de su mensaje, el mandatario estadounidense afirmó que Ucrania podría haber alcanzado un acuerdo más favorable en el pasado y describió un escenario de fuertes pérdidas territoriales y humanas para el país: "A Zelenski no le importa, y francamente, con todo el dinero que Europa le está dando famosamente, y que el Tuerto Joe Biden le dio en el pasado, no quiere terminar esta guerra, y probablemente nunca lo quiso", manifestó.

Trump insistió en que el gobierno ucraniano perdió oportunidades para negociar mejores condiciones y enumeró los daños sufridos por el país desde el inicio de la invasión rusa: "Podría haber hecho un mejor acuerdo hace dos años que el que puede hacer ahora. Su país está en ruinas, una gran porción de su territorio está perdida, sus océanos y mares se han ido, y su población masculina está diezmada, herida y/o muerta", afirmó.

Finalmente, el presidente estadounidense reiteró su objetivo de alcanzar una salida diplomática al conflicto: "¡YO QUIERO QUE ESTA GUERRA TERMINE! Gracias por su atención a este asunto", concluyó.