Donald Trump lanzó una dura advertencia: "EEUU arderá como Francia si ganan los demócratas en las elecciones" + Agregar ámbito en









Durante un acto en respaldo al senador republicano Roger Marshall, el mandatario utilizó los recientes disturbios franceses para cuestionar a sus rivales políticos, en medio del descontento por la guerra con Irán y el aumento del costo de vida.

Trump alerta que Estados Unidos podría "arder" como Francia si los demócratas ganan en Kansas.

Donald Trump utilizó los recientes disturbios en Francia para advertir sobre lo que, según él, podría ocurrir en su país si los demócratas se imponen en las próximas elecciones. Durante un acto de campaña en Kansas, el mandatario vinculó una eventual victoria de sus rivales con un escenario de violencia y caos, en un intento de respaldar al senador republicano Roger Marshall, que busca conservar su banca.

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En su discurso, Trump señaló las imágenes de incendios y enfrentamientos registrados en territorio francés como una advertencia para los votantes estadounidenses. "Cuando vean campanarios en llamas e incendios devastadores en Francia, recuerden que eso es lo que los demócratas radicales quieren hacerle a Estados Unidos", afirmó.

Trump respaldó al senador Roger Marshall en Kansas, en plena campaña electoral y con el malestar por la guerra con Irán y la inflación. Trump usa los disturbios en Francia para atacar a los demócratas en EEUU La intervención se produjo en un momento complicado para el Partido Republicano, cuyos candidatos enfrentan el malestar de parte del electorado por la guerra con Irán y el encarecimiento de los productos y servicios. En ese contexto, Trump viajó a Kansas para apoyar a Marshall, quien compite contra el demócrata Adam Hamilton en un estado históricamente favorable a los republicanos.

Francia, por su parte, atraviesa jornadas de tensión por manifestaciones relacionadas con el costo de vida y la financiación de los servicios públicos. Algunas de esas movilizaciones derivaron en enfrentamientos y saqueos, imágenes que el presidente estadounidense incorporó a su discurso para cuestionar a sus adversarios políticos.

Durante el acto, Trump también recurrió a su habitual retórica contra la inmigración y acusó a los demócratas de promover políticas que, a su juicio, ponen en riesgo al país. Sus declaraciones se enmarcan en la campaña previa a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los republicanos buscan conservar el control del Congreso.

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