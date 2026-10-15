Donald Trump podría perder el Congreso: un pronóstico da ventaja a los demócratas

Decision Desk HQ estimó en un 77% la probabilidad de que la oposición recupere la Cámara de Representantes y en un 56% sus chances de controlar el Senado. La disputa por la mayoría se concentra en un puñado de estados.

Los demócratas buscan recuperar la mayoría en ambas cámaras del Congreso estadounidense en las elecciones del 3 de noviembre.

El control republicano del Congreso de Estados Unidos aparece amenazado a menos de tres semanas de las elecciones de medio mandato. Según una proyección publicada este jueves por Decision Desk HQ, los demócratas parten con ventaja para recuperar ambas cámaras, aunque el escenario es considerablemente más ajustado en el Senado.

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El análisis asigna a la oposición un 77% de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes y un 56% de imponerse en el Senado . Se trata de un pronóstico basado en las tendencias electorales actuales, que puede modificarse antes de la votación del 3 de noviembre.

Para Donald Trump , la posibilidad de perder el respaldo de las mayorías legislativas se convirtió en uno de los principales desafíos de la campaña. El presidente intensificó sus actos en estados decisivos para movilizar al electorado republicano, mientras crece la discusión sobre un eventual juicio político si sus adversarios recuperan el control del Congreso.

La estimación de Decision Desk HQ ubica a los demócratas con 235 bancas frente a 200 de los republicanos , por encima de los 218 escaños necesarios para alcanzar la mayoría en la Cámara Baja.

Donald Trump intensificó su participación en la campaña para sostener el control republicano de la Cámara de Representantes y el Senado.

El reparto actual es mucho más estrecho: los republicanos cuentan con 219 representantes y los demócratas con 214 , mientras que dos lugares permanecen vacantes por renuncias.

De acuerdo con el análisis, apenas diez de los 435 distritos presentan una competencia ajustada. Dos están en Texas y otros dos en Carolina del Norte. Los seis restantes se distribuyen entre Florida, Iowa, Míchigan, Nueva York, Ohio y Pensilvania.

El resultado en esos territorios ayudará a definir la composición de una cámara en la que el oficialismo defiende una ventaja reducida.

El Senado se encamina a una definición más estrecha

La disputa por la Cámara Alta ofrece menos margen para la oposición. En noviembre se renovarán 35 de sus 100 bancas y, para alcanzar la mayoría, los demócratas necesitan conservar todos sus escaños en juego y ganar al menos cuatro de los que hoy están en manos republicanas.

La proyección anticipa 51 senadores demócratas y 49 republicanos, un reparto que refleja lo ajustado del escenario.

Según el promedio de encuestas citado, existe un virtual empate en Iowa, Ohio, Maine y Texas, cuatro estados cuyas bancas actualmente controla el Partido Republicano. Los demócratas también registran una ligera ventaja en Alaska y Míchigan. En cambio, los republicanos mantienen una diferencia estrecha a su favor en Kansas y Carolina del Sur.

Con esas contiendas abiertas, el pronóstico muestra una ventaja opositora más sólida en la Cámara de Representantes que en el Senado, donde pequeños cambios en las preferencias podrían alterar el reparto previsto.