EEUU probará un arma térmica con efectos sobre la salud para dispersar migrantes en la frontera con México

El Departamento de Seguridad Nacional tendrá siete meses para evaluar el sistema, que dispara ondas electromagnéticas y genera una sensación intensa de calor en la piel.

El Sistema de Denegación Activa utiliza ondas electromagnéticas para generar una sensación intensa de calor sobre la piel.

Estados Unidos autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a probar un arma térmica de uso militar para posibles operaciones en la frontera con México , una medida que podría abrir un nuevo capítulo en la política migratoria de Donald Trump. El sistema provoca una sensación de ardor en la piel y será evaluado durante siete meses.

El documento fue firmado el mes pasado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y establece el préstamo temporal del equipo a partir de septiembre. Aunque la autorización permite desarrollar tácticas para su eventual utilización, todavía no se definieron los lugares ni las condiciones en las que se realizarán las pruebas . El DHS tendrá la responsabilidad exclusiva sobre el uso del dispositivo y la elaboración de los procedimientos operativos.

La información fue revelada por CNN , que obtuvo el memorando del Pentágono. El medio estadounidense también informó que las autoridades fronterizas habían mantenido conversaciones internas sobre la posibilidad de utilizar el arma para dispersar multitudes en zonas con una elevada cantidad de cruces irregulares.

El equipo, conocido oficialmente como Sistema de Denegación Activa (ADS) , utiliza un haz invisible de ondas electromagnéticas que puede alcanzar distancias superiores a los 800 metros. De acuerdo con las Fuerzas Armadas estadounidenses, se trata de un arma no letal diseñada para provocar una reacción física que obligue a las personas a alejarse.

El Pentágono autorizó el préstamo temporal del equipo al Departamento de Seguridad Nacional durante siete meses.

El rayo de energía genera una intensa sensación de calor al entrar en contacto con la piel humana. Funcionarios militares compararon su efecto con el de abrir un horno caliente y explicaron que el hormigueo puede durar entre 10 y 15 minutos. La reacción también produce, según los oficiales, "un impulso instintivo e irresistible de huir".

La posible incorporación del sistema a las operaciones fronterizas sería una medida sin precedentes en ese ámbito, incluso durante la gestión de Trump, que convirtió el control migratorio y la lucha contra los cruces irregulares en prioridades de su administración.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aseguró que el organismo analiza de manera permanente nuevas herramientas tecnológicas: "La CBP evalúa continuamente nuevas tecnologías, especialmente aquellas que aumentan la eficacia operativa y fortalecen las capacidades de la misión", señaló en una declaración a CNN.

Las autoridades estadounidenses evaluaron anteriormente la posibilidad de utilizar el arma para dispersar multitudes en la frontera con México.

Los antecedentes y las dudas sobre su utilización

Las autoridades fronterizas estadounidenses ya habían estudiado la posibilidad de emplear el ADS para dispersar multitudes en sectores con una elevada cantidad de cruces irregulares. Sin embargo, el arma nunca llegó a utilizarse con ese objetivo.

En 2018, antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, funcionarios de la CBP evaluaron su aplicación contra migrantes, pero la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, rechazó la propuesta. Años antes, el Ejército también había considerado utilizar el equipo en Afganistán, aunque finalmente descartó su implementación en operaciones de combate.

Las discusiones internas incluyeron posibles usos para controlar disturbios dentro de Estados Unidos. Esa alternativa se analizó incluso durante el final del primer mandato de Trump, cuando se produjeron protestas tras el asesinato de George Floyd.

El memorando actual establece que los integrantes del Departamento de Guerra no podrán operar el dispositivo. De esta manera, el DHS quedará a cargo de las decisiones sobre su empleo, mientras que, al finalizar el período de siete meses, podrá solicitar una extensión del préstamo.

Las preocupaciones por los riesgos y la legalidad

Uno de los principales obstáculos para implementar el sistema es el riesgo de provocar lesiones directas o consecuencias indirectas. Entre las preocupaciones también figuran la legalidad del uso de la fuerza y los posibles conflictos de soberanía si el arma se utilizara contra personas que todavía se encuentran en territorio mexicano.

El sector de El Centro, que comprende unos 113 kilómetros de la frontera entre ambos países, había evaluado el sistema años atrás, cuando Rodney Scott, actual comisionado de la CBP, dirigía esa unidad. En aquel momento, las autoridades buscaban determinar si podía disuadir a las personas de cruzar un río cercano o ayudarlas a abandonar el agua.

Los agentes también analizaron si el dispositivo podía dificultar los rescates en caso de que alguien quedara incapacitado por sus efectos. Algunos integrantes de la Patrulla Fronteriza volvieron a cuestionar recientemente la necesidad de incorporar esta herramienta, en un contexto de menor cantidad de cruces y mayor dotación de personal.