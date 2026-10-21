El papa León XIV dirigió la audiencia general en la plaza de San Pedro tras su operación de pulmón

Tras recibir el alta médica, el Pontífice retomó su ciclo de catequesis, agradeció las oraciones por su recuperación y reflexionó sobre la familia y el matrimonio.

El papa León XIV dirigió este miércoles la audiencia general en la plaza de San Pedro , donde retomó su ciclo de catequesis y agradeció a los fieles que rezaron por su recuperación. La actividad marcó un nuevo paso en su regreso a la agenda pública, cuatro días después de recibir el alta del Policlínico A. Gemelli de Roma, donde fue operado por un adenocarcinoma de pulmón.

Durante el encuentro, el Pontífice volvió a reflexionar sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes y se refirió a la familia, el matrimonio y el amor conyugal . Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, su reaparición se enmarca en una reanudación gradual de las actividades, después de la intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

“Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”, expresó León XIV ante los presentes.

Durante la catequesis, León XIV reflexionó sobre el matrimonio y la familia a partir de la constitución pastoral Gaudium et spes, un documento del Concilio Vaticano II. El Pontífice destacó la importancia de la entrega mutua, la fidelidad y la unidad de los cónyuges, además del papel de la procreación y la educación de los hijos.

También sostuvo que el amor conyugal va más allá de la atracción física y comprende la voluntad de los esposos, que expresan su afecto mediante sentimientos y gestos de ternura. La audiencia general representó un nuevo paso en la reanudación gradual de las actividades del Papa, tras la operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La catequesis de este miércoles estuvo centrada en la familia, el matrimonio y el amor conyugal.

Perú prepara un operativo sanitario para la visita del Papa

La recuperación de León XIV también generó ajustes preventivos en la organización de su próxima gira sudamericana, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

En territorio peruano, los preparativos contemplan un helicóptero militar equipado con recursos médicos, que acompañará al Papa durante los traslados entre distintas ciudades, además de una red de hospitales preparados para responder ante cualquier emergencia.

El sacerdote Juan Bytton, secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, explicó que el cronograma se mantiene y que las autoridades recibieron indicaciones desde Roma para reforzar la planificación sanitaria: “Lo que sí ha pedido Roma es el tema de planificación en el tema de salud", afirmó Bytton durante una conferencia de prensa con periodistas internacionales.

Perú prepara un operativo sanitario que incluye un helicóptero militar equipado con recursos médicos. Vatican News

El recorrido peruano incluirá Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. Algunos de los traslados implicarán desplazamientos a grandes altitudes, como el de Cusco, ubicada a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar. También se prevé contar con un ascensor para facilitar el acceso del Pontífice a la Catedral de Lima.

Robert Prevost, nombre de nacimiento de León XIV, vivió alrededor de 22 años en Perú y fue obispo de Chiclayo antes de trasladarse al Vaticano en 2023. Su vínculo con el país despertó una fuerte expectativa ante la visita, que continúa en preparación mientras el Papa avanza en su recuperación.

En paralelo, el Gobierno argentino mantiene conversaciones con el Vaticano para coordinar una eventual visita del Pontífice. Desde la administración nacional señalaron que la organización sigue adelante y que el país está a disposición de las decisiones que tome la Santa Sede.