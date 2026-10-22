El papa León XIV ratificó su intención de viajar al país en noviembre: "Argentina allá vamos"

El Sumo Pontífice fue operado el pasado martes 13 de octubre por un adenocarcinoma pulmonar, lo que puso dudas sobre la gira que tenía planificada para Uruguay, Argentina y Perú. Sin embargo, la Iglesia sostiene que su evolución es positiva y que, por el momento, "no hay motivos clínicos" para que no viaje.

El papa León XIV volvió a dejar un guiño sobre su estado de salud tras su operación por cáncer de pulmón que ilusiona al pueblo argentino de cara a su visita planificada del 8 al 11 de noviembre. "Argentina , allá vamos", les aseguró el pontífice a Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín, dos santafesinos que se casaron el 10 de octubre en la Iglesia Nuestra Señora del Huerto y acudieron ayer al Vaticano .

La reafirmación del Papa se da en medio de las dudas alrededor de su gira por Latinoamérica , con visitas a Uruguay, Perú y Argentina , confirmadas antes de realizarse la intervención quirúrgica. El sábado 17 de octubre, León XIV recibió el alta tras haber pasado 4 días internado en el Hospital Gemelli de Roma.

En este contexto, la pareja argentina que participó de la audiencia general del papa León XIV en el Vaticano protagonizó un momento que rápidamente se volvió especial. Al saludar al sumo pontífice, Ornella y Juan Martín le hicieron un pedido: que visite la Argentina. La respuesta del Papa, con una sonrisa, quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral en las redes.

Archivo. El video de León XIV y sus palabras sobre el viaje a Argentina.

La pareja pudo acceder a un lugar preferencial durante el encuentro de este miércoles gracias al programa Sposi Novelli, una iniciativa de la Iglesia que permite a los recién casados ocupar asientos en la primera fila de la audiencia general.

Para participar, enviaron un correo electrónico al Vaticano semanas atrás y gestionaron su inclusión entre las parejas invitadas. Al finalizar la audiencia, León XIV se acercó a saludar a diplomáticos, cardenales y también a los novios, momento en el que se produjo el intercambio.

Mientras el Papa bendecía y saludaba a los presentes, Ornella le dijo: "lo esperamos en Argentina, papa". Juan Martín repitió el mensaje y recibió la respuesta del pontífice. En diálogo con AIRE de Santa Fe, ambos compartieron otro detalle que los conmovió durante la espera: "Mientras estábamos esperando estaba lloviendo, diluviando. Cuando el papa llegó, se abrió el cielo azul y salió el sol".

La salud de León XIV

El equipo médico que operó al papa León XIV confirmó que no necesita tratamiento adicional tras la cirugía del martes 13 de octubre, en la que le extirparon parte del pulmón derecho para tratar un tumor. El resultado de los estudios representa una señal favorable para su recuperación y renueva las expectativas por la gira apostólica que tiene prevista por América Latina en noviembre.

Archivo. En los últimos días, León XIV retomó gradualmente sus actividades públicas. Vatican News

El comunicado, firmado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, confirmó el diagnóstico y precisó que la enfermedad estaba localizada. “Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una posterior evaluación oncológica ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional”, señalaron los especialistas.

La noticia despeja algunas de las dudas sobre la salud del Pontífice, especialmente entre los fieles argentinos que esperan su llegada. Sin embargo, el estado favorable de su recuperación no equivale a una confirmación definitiva de la visita: el Vaticano todavía no anunció cambios en el itinerario previsto.

Qué se sabe del viaje del Papa a la Argentina

La primera gira apostólica de León XIV por América del Sur está programada entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Durante doce días, el Pontífice recorrerá diez ciudades y participará de encuentros con autoridades, representantes de la sociedad y comunidades religiosas, además de celebraciones litúrgicas y momentos de oración.

La primera etapa será en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

El 8 de noviembre, León XIV tiene previsto llegar a la Argentina, donde permanecerá hasta el día 11. Durante su estadía visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, con una agenda que combinará reuniones institucionales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

La gira continuará en Perú, donde el Papa permanecerá del 11 al 16 de noviembre. El nuncio apostólico en ese país, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, confirmó que los preparativos siguen adelante y manifestó la alegría de la Iglesia peruana ante la próxima llegada del Pontífice.

En los últimos días, León XIV retomó gradualmente sus actividades públicas. El domingo reapareció en la ventana del tercer piso del Palacio Apostólico, desde donde saludó a los fieles reunidos en Roma. Además, este miércoles retomó su ciclo de catequesis y agradeció a quienes rezaron por su recuperación, cuatro días después de recibir el alta del Policlínico Agostino Gemelli.

El cirujano Stefano Margaritora, uno de los responsables de la operación por el adenocarcinoma pulmonar, consideró que no existen impedimentos clínicos para que el Papa realice el viaje previsto por América Latina. Sus declaraciones a Vatican News se conocieron después de que el Pontífice permaneciera cuatro días internado en el hospital Gemelli de Roma.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, sostuvo el especialista. Según explicó, la recuperación avanza dentro de los plazos esperados y el Papa podría encontrarse plenamente recuperado antes de la gira.

“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, señaló. Luego agregó: “Por tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más”.

Sobre los vuelos y los desplazamientos previstos durante la gira, Margaritora reiteró su evaluación favorable: “En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”.

La evaluación médica aporta una señal positiva, aunque la decisión final también depende de la evolución del Pontífice. Días atrás, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, había pedido cautela antes de confirmar la visita: “Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”.

Por ahora, los resultados de los estudios y las declaraciones del cirujano refuerzan las expectativas de que León XIV pueda cumplir con su agenda sudamericana. La confirmación definitiva del viaje, sin embargo, sigue pendiente de la evolución de su recuperación y de las decisiones del Vaticano.