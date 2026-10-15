El príncipe Harry y Meghan hicieron su primera aparición pública conjunta desde su regreso al Reino Unido

Los duques de Sussex visitaron una organización benéfica en Nottingham, la ciudad donde anunciaron su compromiso en 2017, y saludaron a decenas de personas.

Harry y Meghan dejaron sus funciones como miembros senior de la familia real británica hace seis años para construir una vida independiente en EEUU.

El príncipe Harry y Meghan Markle realizaron este jueves su primera aparición pública conjunta en el Reino Unido desde que regresaron a vivir al país junto a sus dos hijos. La pareja visitó una organización benéfica en Nottingham, donde recibió a una multitud de personas y compartió un momento con niños y vecinos.

Los duques de Sussex llegaron al Community Recording Studio (CRS) , una organización que cuenta con el apoyo del hijo del rey Carlos III. Alrededor de un centenar de personas se acercaron para recibirlos y los esperaron durante unos 15 minutos, hasta que ambos ingresaron al lugar.

Durante la visita, Harry y Meghan estrecharon manos, conversaron con chicos y saludaron a quienes se acercaron para expresarles sus buenos deseos. La duquesa recibió ramos de flores y un globo, en una jornada que marcó su regreso a los compromisos públicos en territorio británico.

“ Es genial estar de vuelta ”, expresó Meghan a una de las personas presentes, según publicó la revista People. La elección de Nottingham tuvo un significado especial para la pareja. El 1 de diciembre de 2017, la actriz había participado allí de su primera aparición pública oficial junto a Harry, apenas cuatro días después de que anunciaran su compromiso.

La reaparición se produjo después de que los Sussex se instalaran nuevamente en el Reino Unido con sus hijos, Archie y Lilibet, tras pasar seis años en Estados Unidos . La familia llegó a mediados de agosto al aeropuerto de Birmingham y, desde entonces, los menores comenzaron a asistir a una nueva escuela.

Los duques de Sussex regresaron al Reino Unido junto a sus hijos Archie y Lilibet, después de vivir seis años en territorio estadounidense.

Desde su regreso, ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo. Harry, en cambio, participó en solitario de distintos actos vinculados con las organizaciones benéficas que apoya o patrocina.

Para Meghan, la visita representó su primera aparición pública en el Reino Unido desde 2022, cuando acompañó a su marido al funeral de la reina Isabel II.

De acuerdo con una publicación de The Telegraph, las apariciones de la duquesa en el país serían poco frecuentes. Su prioridad estaría puesta en la familia, la expansión británica de As Ever, su marca de productos alimenticios para el hogar, y un posible relanzamiento de su carrera como actriz.

Una nueva vida lejos de las obligaciones reales

Hace seis años, Harry y Meghan provocaron un fuerte impacto en la monarquía británica al anunciar que dejarían de ser miembros senior de la Casa Real de Windsor. La decisión buscaba permitirles construir una vida más independiente y económicamente autónoma fuera del Reino Unido.

Aunque ahora volvieron a instalarse en el país, los duques continuarán siendo particulares y no retomarán funciones oficiales dentro de la familia real. Tampoco vivirán en un palacio y, al menos por el momento, deberán afrontar por sus propios medios los gastos de seguridad.

Según fuentes cercanas a la pareja, el viaje familiar que realizaron en julio para reencontrarse con Carlos III habría sido determinante para concretar el regreso. Durante ese encuentro, Archie y Lilibet pudieron compartir tiempo con su abuelo.

Meghan Markle busca ampliar la presencia británica de As Ever, su marca de productos alimenticios para el hogar, mientras evalúa nuevos proyectos profesionales. Getty Images

Las dificultades económicas detrás de la mudanza

Otra de las explicaciones que circulan apunta a las presiones económicas que enfrenta la pareja. Hasta fines de agosto, Harry debía afrontar un pago inicial de casi 11 millones de euros a Associated Newspapers, después de perder una demanda por privacidad presentada ante el Tribunal Superior junto a otras figuras, entre ellas Elton John y Elizabeth Hurley.

A esa situación se sumaron los resultados dispares de sus proyectos comerciales tras abandonar la realeza. El acuerdo con Netflix, estimado en u$s100 millones, concluyó sin renovación, mientras que el contrato de u$s20 millones con Spotify se canceló en 2023, después de una sola temporada del pódcast Archetypes.

Por su parte, Meghan terminó su programa de estilo de vida With Love después de dos temporadas. En este contexto, el regreso al Reino Unido combina motivos familiares con nuevos desafíos profesionales y económicos, mientras la pareja intenta sostener su independencia de la institución monárquica.