El Supertifón Champi será la tormenta más fuerte de todo 2026: qué países estarán afectados y qué muestran las imágenes satelitales + Agregar ámbito en









El fenómeno alcanzó la categoría 5 con vientos sostenidos de hasta 295 km/h e igualó el récord del año en velocidad.

El supertifón Champi ingresó en su fase de mayor potencia mientras se desplaza a través del Pacífico occidental.

El supertifón Champi se consolidó este miércoles 21 de octubre como la tormenta más poderosa registrada en el planeta durante 2026, tras alcanzar vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora y ráfagas máximas de hasta 265 km/h en su punto más crítico. Igualó la marca del ciclón Sinlaku y se convirtió en la novena tormenta del año en alcanzar la categoría 5.

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Las imágenes de los satélites meteorológicos mostraron una estructura gigantesca con un proceso de reemplazo de la pared del ojo que le permitió fortalecerse rápidamente en mar abierto. La trayectoria de la tormenta afecta principalmente al archipiélago de Filipinas, donde las autoridades decretaron distintos niveles de alerta en las provincias del norte.

Qué es un Supertifón Un supertifón es un ciclón tropical de extrema peligrosidad que se desarrolla en el océano Pacífico occidental y alcanza vientos sostenidos de al menos 240 kilómetros por hora. Esta clasificación equivale a la categoría 4 o 5 de la escala Saffir-Simpson utilizada para los huracanes en el Atlántico.

Para que una tormenta común logre convertirse en un fenómeno de esta magnitud, requiere condiciones ambientales muy específicas. En el caso de Champi, su rápida intensificación se produjo al desplazarse sobre aguas oceánicas con temperaturas elevadas de entre 28 y 29 grados, sumado a una circulación de aire favorable que potenció su velocidad en pocas horas.

Cuándo será el pico del Supertifón Champi El sistema alcanzó su pico máximo de intensidad durante las primeras horas de este miércoles 21 de octubre mientras se desplazaba a unos 845 kilómetros al este de la isla de Luzón en Filipinas. A partir de la tarde, los servicios meteorológicos prevén el inicio de un proceso gradual de debilitamiento.

Se espera que baje a la categoría de tifón común durante la jornada del jueves y que continúe perdiendo potencia hasta degradarse a tormenta tropical severa hacia el domingo, a medida que se desplaza hacia el oeste-noroeste fuera del área de control del archipiélago. Países afectados por la tormenta El primer territorio en experimentar los efectos del supertifón fue la isla de Guam, donde el ojo del sistema pasó a unos 16 kilómetros del extremo sur. Aunque los vientos alcanzaron fuerza de tormenta tropical y generaron oleaje elevado, el desplazamiento veloz del sistema evitó daños mayores en las infraestructuras locales. Actualmente, el país más amenazado por el fenómeno es Filipinas, donde el organismo de meteorología elevó al nivel 2 la alerta para la provincia septentrional de Batanes y mantuvo el nivel 1 en las regiones de Cagayán, Ilocos Norte y Apayao. Las autoridades locales advirtieron por lluvias intensas con riesgo de deslizamientos de tierra y olas de hasta 9 metros de altura en las costas del norte.

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