Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro aventaja por un margen mínimo a Lula da Silva antes del balotaje

El dato lo arrojó una última encuesta, en la que se visualiza un empate técnico. El margen entre ambos es el más corto registrado en una votación desde el regreso de país a la democracia.

El margen entre ambos es el más corto registrado en una votación desde el regreso de país a la democracia.

De cara a las elecciones presidenciales en Brasil este domingo 25 de octubre, una última encuesta arrojó que el senador Flávio Bolsonaro le lleva apenas un punto de ventaja a su rival Luiz Inácio Lula da Silva : quedaron 50,7% contra 49,3%. El margen entre ambos es el más corto registrado desde el regreso de país a la democracia.

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Se trata de una encuesta realizada por las firmas CNT/MDA y publicada este sábado, en la cual se entrevistó a 2.032 votantes en todo el país entre el 21 y 23 de octubre.

El escenario considera únicamente los votos válidos , descartando los votos en blanco y nulos. El resultado indica un empate técnico dentro del margen de error, que es de 2,2%.

Con el 100% de los votos escrutados, la primera vuelta arrojó una victoria de Bolsonaro hijo con un 47,03%, sumando un total de 56,1 millones de votos. En esa ocasión, Lula alcanzó el 45,16% con 53,8 millones de votos.

Con una diferencia de poco menos de dos puntos porcentuales, el margen de votos observado entre ambos fue el más pequeño desde el retorno a la democracia, según indicó CNN Brasil.

El resultado indica un empate técnico dentro del margen de error, que es de 2,2%. Canal 7

Por otro lado, el presidente del Tribunal Electoral Superior (TSE) , el ministro Kassio Nunes Marques, afirmó que los sistemas electorales están "listos, son auténticos y están protegidos contra cualquier injerencia indebida".



Esta declaración se realizó durante la Ceremonia de Verificación de la Integridad y Autenticidad de los Sistemas Instalados en el TSE, celebrada en Brasilia, como antesala de la segunda vuelta de las elecciones de 2026 .

La ceremonia, abierta al público, confirma que los programas instalados en el Tribunal son los mismos que fueron inspeccionados por los organismos de supervisión, firmados digitalmente y sellados.

Según el ministro, la verificación de las firmas digitales y los resúmenes criptográficos demostró que los archivos en funcionamiento corresponden a los sistemas oficiales compilados y sellados en la Ceremonia de Firma Digital y Sellado de los Sistemas Electorales.

Según el ministro, los archivos en funcionamiento corresponden a los sistemas oficiales compilados y sellados en la Ceremonia de Firma Digital y Sellado de los Sistemas Electorales.

Elecciones en Brasil: quiénes son los candidatos a vicepresidente de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Brasil celebrará este domingo 25 de octubre el balotaje de las elecciones presidenciales de 2026, en la que se enfrentarán el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro. Además de definir quién gobernará el país durante los próximos cuatro años, los ciudadanos elegirán al próximo vicepresidente.

Las fórmulas estarán integradas por Geraldo Alckmin, actual vicepresidente y compañero de Lula, y Alfredo Gaspar, diputado nacional que acompañará a Bolsonaro en la boleta opositora.

Ambos dirigentes cuentan con experiencia en la administración pública, aunque desarrollaron sus carreras en espacios políticos diferentes y desempeñaron funciones vinculadas con áreas distintas del Estado brasileño.

El Partido de los Trabajadores (PT) volverá a presentar a Geraldo Alckmin como candidato a vicepresidente de Lula da Silva, con el objetivo de conseguir un nuevo mandato de cuatro años.