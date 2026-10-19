Las encuestas en Brasil muestran un balotaje cada vez más ajustado entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

Los últimos sondeos reflejan una disputa voto a voto entre el senador opositor y el actual presidente. Aunque varias mediciones mantienen a Bolsonaro al frente, otros estudios muestran una ventaja para Lula, en un escenario de paridad a pocos días de la segunda vuelta.

Brasil llega a las urnas con Lula al frente, pero con una segunda vuelta abierta y el mercado atento al frente fiscal.

La carrera por la presidencia de Brasil entró en su tramo decisivo con una diferencia cada vez más estrecha entre el senador Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva . Los últimos relevamientos muestran una disputa ajustada, con resultados que varían según la consultora: mientras algunas mediciones ubican al candidato opositor por delante, otras le dan una leve ventaja al presidente. La segunda vuelta está prevista para el domingo 25 de octubre.

Una encuesta de Nexus , encargada por el banco BTG Pactual, le asignó a Bolsonaro el 46,5% de la intención de voto , frente al 45,9% de Lula . La diferencia de apenas 0,6 puntos porcentuales representa una reducción respecto del estudio anterior, publicado el 13 de octubre, cuando el senador registraba el 47,9% y el jefe de Estado alcanzaba el 45,1%.

Al considerar únicamente los votos válidos, es decir, sin incluir los sufragios en blanco ni a los indecisos, el candidato del Partido Liberal (PL) obtiene el 50,3% , mientras que el referente del Partido de los Trabajadores (PT) llega al 49,7% . Los números configuran un escenario de paridad cuando resta menos de una semana para la definición electoral. El sondeo de Nexus se realizó entre el 16 y el 18 de octubre sobre una muestra de 2.002 personas y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

La tendencia se repite en la medición de AtlasIntel/Bloomberg , que ubica a Flávio Bolsonaro con el 49,8% de las preferencias y a Lula con el 47,6% . En este caso, la distancia entre ambos es de 2,2 puntos porcentuales.

Los últimos sondeos reflejan una disputa voto a voto entre el senador opositor y el actual presidente.

La comparación con el relevamiento del 9 de octubre también muestra un cambio en el escenario electoral. En aquella medición, el senador contaba con el 51,1% de la intención de voto, mientras que el presidente reunía el 45,7%.

Para este estudio, que consultó a 4.998 personas entre el 13 y el 18 de octubre, el margen de error es de un punto porcentual. En el cálculo de votos válidos, Bolsonaro conserva una ventaja de 51,1% contra 48,9%.

Una encuesta le da ventaja a Lula en los votos válidos

En contraste con los sondeos que muestran al senador opositor al frente, una medición de la consultora Vox Brasil ubicó a Lula por encima de su rival en el cálculo de votos válidos. Según el relevamiento, el presidente alcanza el 51%, frente al 49% de Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal.

La encuesta también indagó sobre las expectativas de los electores respecto del resultado de la segunda vuelta. En ese escenario, el 46,9% de los consultados cree que Lula ganará las elecciones, mientras que el 41,6% considera que el vencedor será Bolsonaro.

Al tomar en cuenta el conjunto de los encuestados, incluidos quienes votarían en blanco, anularían su sufragio o todavía no definieron su decisión, Lula obtiene el 46,4% de las preferencias, frente al 44,6% de Bolsonaro. Los votos en blanco, nulos y las abstenciones suman el 5%, mientras que el 3,9% de los participantes permanece indeciso. La diferencia entre ambos candidatos es de 1,8 puntos porcentuales, por lo que el resultado se encuentra dentro del margen de error de la encuesta, establecido en 2,15 puntos.

Aunque se trata de una consultora de menor tamaño, Vox Brasil ganó notoriedad por haber sido la única que, según la información difundida sobre el relevamiento, anticipó correctamente la victoria de Jair Bolsonaro en la primera vuelta.

Brasil celebrará la segunda vuelta presidencial el domingo 25 de octubre, con 158,7 millones de electores habilitados para votar.

Otro sondeo que refleja el acercamiento entre los dos candidatos es el de Datafolha, que registró una recuperación de Lula, aunque mantiene a Flávio Bolsonaro con una leve ventaja en la intención de voto.

El relevamiento otorgó al candidato del Partido Liberal el 51% de los votos válidos, frente al 49% del actual presidente. La diferencia de dos puntos porcentuales configura un empate técnico, ya que coincide con el margen de error del estudio.

Los resultados reflejaron un acercamiento respecto de la medición anterior, cuando Flávio alcanzaba el 52% y Lula obtenía el 48%. De esta manera, la distancia entre ambos se redujo de cuatro a dos puntos porcentuales en una semana, en medio de una campaña marcada por la polarización política y la búsqueda de nuevos apoyos.

Si se considera el total de los entrevistados, incluidos quienes manifestaron que votarían en blanco, anularían su sufragio o todavía no definieron su decisión, Bolsonaro reúne el 47% de las preferencias, mientras que Lula alcanza el 45%. En comparación con la encuesta previa, el senador perdió dos puntos y el mandatario mantuvo su nivel de respaldo.

El estudio se realizó entre el 13 y el 14 de octubre, con entrevistas a 2.520 electores de 153 municipios brasileños, y se difundió antes del primer debate televisado entre ambos candidatos, previsto para el domingo 18 de octubre.

Cómo será el balotaje en Brasil: fecha, cantidad de votantes y sistema electoral

Brasil celebrará la segunda vuelta presidencial el domingo 25 de octubre, con 158,7 millones de electores habilitados para votar. Los ciudadanos deberán elegir entre el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), y el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).

La votación se realizará mediante urnas electrónicas, de 8 a 17, hora de Brasilia. El voto es obligatorio para los ciudadanos alfabetizados de entre 18 y 70 años, mientras que es optativo para los jóvenes de 16 y 17 años, las personas analfabetas y los mayores de 70.

Ganará el candidato que obtenga más votos válidos en la segunda vuelta. Con las últimas mediciones distribuidas entre ventajas mínimas para uno y otro postulante, la definición presidencial se encamina hacia una disputa ajustada, en la que cada punto porcentual puede resultar determinante.