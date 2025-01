Reino Unido: hallaron a una mujer desaparecida hace 50 años gracias a la difusión de una foto suya

El caso de Fox quedó congelado en el archivo de personas desaparecidas, hasta ahora. La investigación dio un giro cuando la policía de West Midlands difundió hace unos días en su web y en sus redes sociales una foto en blanco y negro, borrosa y granulada, de la época de su desaparición . Una imagen que no había sido encontrada ni por tanto mostrada hasta ahora.

Según lo detallado, se hizo una búsqueda entre "todas las pruebas" que el equipo pudo encontrar. "Las personas desaparecidas pueden ser de todas las edades y procedencias, a menudo con motivos muy distintos", continúa la Policía de West Midlands .

Su nota de prensa no aclara si Sheila se reunió o no con quienes denunciaron su desaparición. Sí menciona que, en general, "gracias a los avances forenses y tecnológicos, el equipo puede seguir pistas que no estaban necesariamente disponibles en el momento en que se denunciaron estos casos por primera vez".