EEUU: Donald Trump anunció que fijará aranceles de 25% para cada uno de los vehículos fabricados en el extranjero

Las medidas presidenciales tiene dos grandes objetivos: sanear la balanza comercial estadounidense y robustecer su industria automotriz, que opera dentro de un entramado productivo que incluye a Canadá y México. Esta integración quedaría interrumpida con estas medidas, afectando a los fabricantes de estas naciones, con un impacto cercano a los u$s 250 millones en una primera instancia. También se proyectan aumentos en los costos de los vehículos, de entre u$s 4.000 y u$s 10.000.