Una misteriosa imagen podría revelar qué pasó con Amelia Earhart hace casi 90 años

Una expedición explora un objeto sumergido en la laguna de Nikumaroro que podría corresponder al avión de la aviadora. El equipo inició las tareas submarinas, pero todavía no confirmó el hallazgo.

Amelia Earhart desapareció junto a Fred Noonan en julio de 1937, durante un intento de dar la vuelta al mundo.

La búsqueda del avión de Amelia Earhart entró en una nueva etapa este miércoles , cuando una expedición inició el relevamiento submarino de una laguna en Nikumaroro, un atolón deshabitado del Pacífico Sur. El objetivo es determinar si una figura observada desde el aire corresponde al Lockheed Electra 10-E con el que la aviadora desapareció en 1937.

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La misión reúne al Archaeological Legacy Institute, la Universidad Purdue y su fundación de investigación . Aunque el objeto despertó expectativas, el equipo aclaró que aún debe reunir evidencia antes de establecer su identidad.

“Es demasiado pronto para sacar conclusiones”, afirmó el director de la expedición, Rick Pettigrew , en la actualización difundida por Purdue.

La investigación se concentra en el denominado “objeto Taraia” , una anomalía visual ubicada junto a la península del mismo nombre. Fue identificada en 2020 por Michael Ashmore al observar una imagen satelital en Apple Maps.

Desde entonces, el instituto reunió registros de distintos años para comparar su forma y ubicación. Según la hipótesis de los investigadores, sus dimensiones podrían coincidir con el fuselaje y la cola del avión , aunque esa semejanza todavía no demuestra que se trate de la aeronave perdida.

Los investigadores exploran la laguna de Nikumaroro para determinar si el objeto Taraia corresponde al avión de la aviadora.

El equipo sostiene que el objeto se volvió más visible después del paso del ciclón Pam en 2015, que habría desplazado sedimentos de la laguna. En imágenes posteriores, su contorno aparece menos definido, posiblemente por una nueva acumulación de material.

La expedición busca poner a prueba la teoría de que Earhart y su navegante, Fred Noonan, lograron aterrizar en Nikumaroro después de perderse durante su intento de dar la vuelta al mundo. Esa explicación sigue siendo una hipótesis.

Cómo intentarán identificar el objeto sumergido

Los especialistas comenzaron a utilizar un magnetómetro y un sonar de barrido lateral. El primero permite detectar metales ferrosos, como cables de acero y otras piezas que podría contener el Electra, construido principalmente en aluminio. El sonar ayuda a localizar objetos bajo los sedimentos.

Los datos servirán para orientar las siguientes tareas, que contemplan una sonda para examinar el objeto y una draga que permita retirar material y observarlo directamente.

Según las estimaciones previas, la figura se encuentra a unos tres metros de la orilla, bajo una profundidad de agua que podría ser de apenas un metro y medio, dependiendo de la marea. A eso se suma una capa de sedimentos cuyo espesor se desconoce.

El equipo llegó al atolón el 12 de octubre, después de cinco días de navegación desde Tarawa. Las condiciones del mar y las mareas condicionan el acceso diario a la isla. Los integrantes duermen a bordo del buque Marin Mainiku, entre otros motivos por la presencia de grandes cangrejos cocoteros que dificultan pasar la noche en tierra.

Quién era Amelia Earhart

Amelia Earhart fue una pionera de la aviación estadounidense. Nació el 24 de julio de 1897 en Atchison, Kansas, y alcanzó reconocimiento internacional por sus vuelos y récords en una actividad entonces dominada por hombres.

En mayo de 1932 se convirtió en la primera mujer en cruzar el Atlántico sola y sin escalas, y en la segunda persona en lograrlo después de Charles Lindbergh.

Cinco años después emprendió un intento de circunnavegar el planeta junto a Noonan. El 2 de julio de 1937 ambos desaparecieron durante el trayecto entre Lae, en Nueva Guinea, y la isla Howland, en el Pacífico. La búsqueda posterior no logró encontrarlos.

Casi nueve décadas después, la expedición en Nikumaroro intenta determinar si el objeto de la laguna puede aportar una respuesta sobre aquel vuelo.