Crisis en Bridgestone: el sindicato sumó un nuevo argumento contra el plan de la empresa para aplicar más despidos

Presentó información de Bridgestone Internacional, que admite que los recortes de personal en sus filiales son parte de un plan global y no tienen que ver con problemas puntuales de Argentina.

Bridgestone indicó que el cierre de esa fábrica ayudará a la empresa a “optimizar su presencia comercial y fortalecer su competitividad”.

En la comunicación de esa medida, que implica el despido de 700 trabajadores en ese país, Bridgestone admitió que como parte del mismo procedimiento “la empresa está llevando a cabo actividades de reconstrucción comercial en sus operaciones de América Latina, que incluyen esfuerzos de optimización de costos junto con reducciones en la fuerza laboral y la capacidad de producción en sus instalaciones y operaciones comerciales en Argentina y Brasil”.

Además, Bridgestone anunció reducciones de capacidad y de personal en su planta de neumáticos para vehículos agrícolas en Des Moines, Iowa, y reducciones adicionales de personal a nivel corporativo, de ventas y operaciones en Estados Unidos.

“Las reducciones de personal están impactando a nuestras ventas, operaciones y equipo corporativo en el continente americano, donde se necesita un realineamiento de los niveles de personal en respuesta al desafiante entorno económico”, indicó en un correo electrónico Emily Weaver, portavoz de la compañía.

“De nuestros casi 44.000 compañeros en América del Norte y América Latina, un poco menos del 4% de nuestros colegas está dejando la compañía como parte de las reducciones de personal voluntarias e involuntarias”, añadió.

La planta de LaVergne fue la primera instalación de producción de neumáticos en América del Norte para la Corporación Bridgestone. La compañía dejó de fabricar neumáticos para automóviles y camiones ligeros en la planta en 2009, despidiendo aproximadamente a la mitad de los trabajadores en ese momento.

Qué argumenta el sindicato del neumático en Argentina

“Bridgestone Internacional a través de su página oficial contradice el relato de la patronal de Bridgstone Argentina y muestra su plan mundial donde por razones de estrategia comercial atenta contra los puestos de trabajo”, explicó el SUTNA en la documentación presentada en la audiencia.

El gremio añadió que la empresa “declaró además que esta acción forma parte de lo resuelto hace unos años en un plan denominado segunda etapa de reconstrucción comercial que fue descrito en el Plan de negocios de mediano plazo (2024-2026). Este plan, aclara la compañía multinacional, incluye reducir la producción y los puestos de trabajo en Brasil y Argentina, demostrando que nada tienen que ver las falsas razones que Bridgestone Argentina coloca culpando a los trabajadores, sus luchas, su salario, sus condiciones laborales, de los despidos realizados y los que pretende ejecutar”.

El SUTNA también dejó sentado que se les comunicó de esta situación irregular desde el gremio que representa a los trabajadores del neumático en Estados Unidos y también desde el Sindicato Independiente de Trabajadores de Bridgestone Hispania, con sede en Burgos, España.

“En España se encuentran abiertos en varias plantas hace ya dos años procedimientos ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo, ERTE, es una medida que permite a las empresas suspender o reducir la jornada laboral de sus empleados), lo que ha provocado que se detengan las actividades muchos días al año. A la vez mantenemos una comunicación permanente con los compañeros del gremio del neumático de México y estamos en constante contacto con los compañeros del Fenabor de Brasil buscando alternativas para actuar en forma conjunta ante esta política tan agresiva de la patronal de Bridgestone”, destacó el gremio argentino.

“La comprensión de estos hechos es fundamental para buscar soluciones reales, y no caer como en el pasado en las mentiras de la patronal que intenta hacernos creer que la única solución son los despidos, la rebaja salarial y la flexibilización de las condiciones laborales, cuando ello nunca solucionó nada dado que no son los motivos que disparan este accionar de la patronal; por el contrario la falta de comprensión sólo nos complicará más. Hay muchas soluciones a cualquier problema real que se plantee, por ejemplo la supuesta acumulación de stock (inventario) se resolvió estos últimos años en el gremio del neumático con suspensiones sin afectar los ingresos de los trabajadores, pero no es solución condenar a los trabajadores a un sueldo menor o a estándars que acaben con la salud”, concluyó la presentación del SUTNA.

Estos nuevos elementos serán incorporados a la evaluación que realiza el cuerpo legal de la Secretaría de Trabajo a través de la Unidad de Crisis, para emitir un dictamen que se conocería la semana próxima, según pudo saber Ámbito. El gremio advirtió que si la autoridad laboral avala el pedido empresario y se concretan despidos apelará a medidas de fuerza en toda la industria, ya que considera que la ampliación del PPC es “ilegal” porque no existe esa figura en la legislación laboral.