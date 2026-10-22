Cursos de idiomas por Zoom para niños y adolescentes

El Centro Universitario de Idiomas (CUI) abre las inscripciones para el Ciclo 2027 apuntadas a personas de entre 6 y 17 años.

El Centro Universitario de Idiomas (CUI) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) abre las inscripciones para el Ciclo 2027 de su Programa de idiomas para alumnos de 6 a 17 años de todo el país.

CUI Colegios , es la propuesta de formación en idiomas diseñada especialmente para niños y adolescentes que nació para dar respuesta a familias que buscan una formación de calidad sin descuidar la organización familiar. Los cursos cuentan con equivalencias internacionales y Certificación UBA.

Respaldado por la trayectoria de más de 30 años y por la amplia experiencia trabajando junto a centros educativos primarios y secundarios, el programa ya dispone de más de 250 estudiantes que estudian de forma virtual desde distintas localidades de Argentina.

Para el nuevo ciclo 2027 , la oferta académica se amplía: al Programa de inglés , organizado en grupos reducidos según nivel y edad, se incorporan Cursos de nivel inicial de italiano, francés, portugués y chino para adolescentes (mayores de 12 años), así como Cursos de preparación para Exámenes Internacionales de Cambridge (B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools y C1 Advanced for Schools).

Las clases se dictan en vivo por Zoom dos veces por semana, alineadas al calendario escolar para brindar previsibilidad a la dinámica familiar. El modelo pedagógico está enfocado en que los alumnos se comuniquen con confianza desde el primer día. Para los más chicos se trabaja desde un enfoque dinámico y experiencial mediante juegos y rutinas que sostienen la atención, mientras que con los adolescentes el foco está puesto en promover el debate y la reflexión sobre temas acordes a sus intereses por sus edades.

“El CUI ofrece cursos con una identidad pedagógica definida: clases activas, con apoyo y desafío equilibrados, foco en la comunicación y un diseño de etapas para que cada estudiante pueda comprender, participar y progresar con confianza”, explica Roberto Villarruel, Director General del CUI.

La experiencia de las familias

Los padres destacan en su experiencia la combinación entre la comodidad de la cursada desde el hogar y la excelencia de la institución. “Poder encontrar un espacio que enseñe idiomas con certificados de la UBA para los chicos es muy tranquilizador, y cursar online lo hace mucho más accesible”, señala Elena Segui, mamá de dos estudiantes de Inglés Nivel 4 Adolescentes.

Inscripción anticipada y beneficios

Las familias ya pueden asegurar la vacante para el próximo año. Quienes realicen la inscripción anticipada abonando la primera cuota de marzo en 2026 contarán con un 10% de descuento y la matrícula 100% bonificada. Además, tanto la prueba de nivel como el derecho de examen final no tienen costo adicional.

Con opciones de cursada en los turnos mañana y tarde, la consulta de días, horarios y la gestión de inscripción se realizan de manera simple e inmediata desde cui.edu.ar/cui-colegios,

Es importante destacar que, al momento de la inscripción para inglés, tanto para los cursos de nivel como para la Preparación de Exámenes Cambridge, los estudiantes con conocimientos previos cuentan con una prueba de nivelación online y gratuita para asegurar que se inscriban en el nivel adecuado, respetando su conocimiento del idioma y su edad.

Para consultas pueden ingresar a cui.edu.ar/cui-colegios, escribir por WhatsApp al +54 9 11 5579-7824 o por mail a [email protected].