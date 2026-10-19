De día trabajan en el campo y de noche sirven tragos: la historia de Álvaro, Victoria y Ritual Bolívar

Dos ingenieros agrónomos transformaron su pasión por la gastronomía y la coctelería en una experiencia de autor. Desde el quincho de su casa y gracias a la formación en Accademia Branca , el programa gratuito de Fratelli Branca que cuenta con aval académico de UADE, hoy buscan crecer sin dejar la ciudad.

Álvaro y Victoria son ingenieros agrónomos, padres de dos hijas, amantes de la gastronomía y la coctelería y fundadores de Ritual, un emprendimiento que en poco tiempo captó la atención de los vecinos de la ciudad de Bolívar y más allá. En menos de un año, lograron crecer desde los primeros encuentros para 10 personas a eventos para 70 invitados. Con el impulso de Accademia Branca , la formación gratuita que les permitió profesionalizar su pasión, buscan llevar el proyecto a una nueva escala.

Los días de Ritual empiezan a las 6.30. Álvaro, de 37 años, y Victoria, de 35, preparan el desayuno para sus hijas Bernarda (5) y Bruna (2), las llevan al jardín y salen a trabajar. Son ingenieros agrónomos, asesoran a productores y pasan buena parte del día recorriendo campos. A la tarde vuelven a casa y, cuando las niñas se duermen, comienza su segunda jornada.

Ritual es una experiencia de gastronomía y coctelería de autor que nació de una pasión compartida y que, con el tiempo, fueron convirtiendo en un proyecto propio. En ese recorrido, la formación en Accademia Branca les permitió ordenar conocimientos, sumar herramientas y profesionalizar una inquietud que habían construido entre viajes, curiosidad y aprendizaje autodidacta.

A las 21.30, el quincho de su casa cambia por completo. Diez personas se sientan a vivir una experiencia de gastronomía y coctelería de autor. Cuando el último invitado se va, todavía queda ordenar. Muchas noches se acuestan cerca de las tres de la mañana.

“ Es sacrificado, pero nos reconforta mucho recibir gente y hacerla sentir bien. Eso no tiene precio para nosotros ”, cuenta Álvaro.

Ritual empezó mucho antes de tener nombre. Victoria había hecho cursos de cocina y Álvaro se interesó por la coctelería después de construir una barra en su casa. En sus viajes visitaban bares, hablaban con bartenders y volvían con nuevas ideas. Hasta que durante un asado apareció una pregunta: ¿por qué no hacer algo propio con todo eso?

De la “noche cero” a servir a 70 personas

El 6 de febrero hicieron su “noche cero”: invitaron a diez personas para probar la experiencia y escuchar devoluciones. Después abrieron las reservas y apareció una lista de espera.

“Cuando vimos el interés de la gente, supimos que esto venía para rato y que nos teníamos que seguir profesionalizando”, recuerda Álvaro.

Hasta ahora realizaron 25 Rituales, con alrededor de diez personas por encuentro. Cada edición combina gastronomía con entre ocho y diez cócteles diferentes. Ya desarrollaron más de 50 creaciones y, según sus cálculos, sirvieron más de 2.500 tragos.

Pero seguir aprendiendo desde Bolívar planteaba un desafío. “Las nuevas tecnologías acortan algunas brechas, pero en el interior formarse y perfeccionarse sigue siendo más difícil”, dice Álvaro.

Ahí apareció Accademia Branca, el programa gratuito de formación en coctelería impulsado por Fratelli Branca y con aval académico de UADE. Su modalidad online y autoadministrada les permitió capacitarse sin dejar su ciudad: durante unas vacaciones, esperaban a que sus hijas se durmieran y, cerca de las diez de la noche, encendían la computadora para cursar.

Para Álvaro y Victoria, esa formación permitió ordenar conocimientos que habían construido de manera autodidacta y sumar nuevas herramientas para pensar Ritual como un emprendimiento.

“Accademia Branca fue el empujón de profesionalización que necesitábamos. La formación y la certificación nos dieron seguridad para avanzar. Sin eso, quizás habríamos seguido en un plan más amateur o el proceso habría sido mucho más lento”, explica Álvaro.

Después de cada edición, las fotos y los videos de los tragos circulan en redes y generan nuevas consultas. La puesta en escena, la cristalería y las terminaciones también forman parte de una experiencia pensada para ser recordada y compartida.

Hace poco probaron el modelo en otra escala: organizaron un Ritual para 70 personas como cierre de una actividad comercial. Por primera vez contrataron personal y trasladaron la lógica íntima de su casa a un evento mucho más grande. Ahora, incluso, no descartan que el proyecto pueda convertirse algún día en un restaurante.

A veces les preguntan por qué lo hacen: tienen dos trabajos, dos hijas y poco margen libre. La respuesta aparece cada vez que abren la puerta del quincho. Antes de que Ritual fuera un emprendimiento, ya disfrutaban de recibir gente en casa. La coctelería les permitió darle otra forma a esa manera de vincularse.

Cuando la formación se convierte en un proyecto propio

La historia de Ritual muestra cómo el acceso a formación profesional también puede convertirse en una herramienta para emprender. En ciudades alejadas de los grandes centros gastronómicos, donde las posibilidades de capacitación presencial pueden ser más limitadas, una propuesta gratuita y virtual permite acercar conocimientos, ordenar ideas y sumar herramientas para transformar una inquietud personal en un proyecto concreto.

Esa es una de las búsquedas de Accademia Branca, el espacio dedicado a la capacitación y profesionalización de la comunidad vinculada a la coctelería impulsado por Fratelli Branca. Este curso de formación está dirigido tanto a bartenders con distintos niveles de experiencia como a personas que todavía no ejercen el oficio pero quieren comenzar a formarse.

La participación es completamente gratuita y las clases son online y autoadministradas, por lo que pueden realizarse desde cualquier punto del país y volver a consultarse cada vez que sea necesario.

El recorrido contempla distintos niveles de formación. El Nivel Inicial consta de 12 clases y el Nivel Intermedio, de ocho, con contenidos vinculados a técnicas de coctelería, mixología, hospitalidad, conocimiento de producto y herramientas para el desarrollo dentro de la industria. Cada etapa incorpora evaluaciones y un examen integrador para obtener la certificación correspondiente al nivel cursado.

Además, participan Brand Ambassadors de Fratelli Branca y especialistas del sector, y el programa cuenta con aval académico de UADE.

La propuesta busca así que la formación no se limite únicamente a aprender a preparar un cóctel, sino que pueda aportar herramientas para profesionalizar un oficio, desarrollar una carrera o transformar una pasión en un proyecto propio.

“El talento, las ideas y las ganas de emprender están en todo el país. Desde Accademia buscamos que la distancia no sea una barrera para acceder a formación y herramientas profesionales. El recorrido de Álvaro y Victoria muestra cómo ese conocimiento puede ayudar a transformar una pasión en un proyecto concreto, con identidad propia y con capacidad de crecer desde su comunidad”, señala Carolina del Hoyo, Directora Regional de Marketing para Cono Sur de Fratelli Branca Destilerías.

Álvaro y Victoria ya probaron que Ritual puede crecer. Lo llevaron de una mesa para diez personas a un evento para 70 y ahora incluso imaginan la posibilidad de abrir un restaurante.

Por ahora, algunas noches en Bolívar, cuando termina el trabajo en el campo y sus hijas se duermen, vuelven al quincho. Y el Ritual vuelve a empezar.