De preguntarle a una IA sobre inversiones a preguntarle por las tuyas: cómo funciona el nuevo MCP de IOL

IOL invertironline se convirtió en el primer bróker argentino en contar con un MCP (Model Context Protocol), una tecnología que permite conectar la cuenta de los usuarios con ChatGPT, Claude, Gemini Spark, Grok u OpenCode para consultar, analizar y gestionar tus inversiones directamente desde una conversación.

La inteligencia artificial empieza a abrir nuevas posibilidades para el análisis de inversiones : permite procesar información, identificar tendencias y cruzar datos en segundos. Pero existe una diferencia importante entre preguntarle a una IA sobre el mercado y poder preguntarle sobre tus propias inversiones: el contexto.

Ahora, los usuarios de IOL pueden conectar su cuenta con ChatGPT, Claude, Grok, Gemini Spark u OpenCode para que su IA preferida pueda acceder a la información de sus inversiones y trabajar con esos datos en una conversación. Así, pueden hacer consultas sobre sus saldos, posiciones y movimientos, conocer el estado actualizado de su portfolio, consultar cotizaciones y realizar distintos análisis con información de su propia cuenta.

Para entender el verdadero diferencial de esta integración, basta con imaginar los prompts (instrucciones) que un inversor puede utilizar al tener el contexto de su propia cuenta conectada. Por ejemplo:

Todo esto es posible gracias a la adopción del MCP (Model Context Protocol) , un puente tecnológico que conecta la plataforma de IOL con la IA que el usuario prefiera utilizar para que pueda responder sus consultas.

La conexión se realiza en pocos pasos. Primero, el usuario elige la IA: ChatGPT, Claude, Grok, OpenCode o Gemini Spark. Luego conecta su cuenta IOL siguiendo el proceso correspondiente y habilita el acceso.

Un aspecto clave de esta conexión es que el usuario mantiene el control sobre el acceso a su cuenta. IOL permite conectarla en “modo solo lectura”, una opción que habilita a la IA a consultar la información de las inversiones y realizar análisis, sin permitirle realizar acciones sobre la cuenta sin permiso. Si más adelante el usuario quiere habilitar otras funcionalidades, puede modificar los permisos de acceso desde la configuración.

Pablo Fernández, AI Engineer de IOL Inversiones, explica: “Integrar inteligencia artificial a la experiencia de inversión no es solo sumar una nueva herramienta, sino ampliar las formas de acceder a la información y analizarla. Con esta tecnología, buscamos que cada usuario pueda aprovechar las capacidades de la IA en función de los datos de su propia cuenta”.

Con este lanzamiento, IOL busca seguir transformando la manera en que las personas interactúan con sus inversiones, incorporando la inteligencia artificial como una nueva puerta de entrada a la información y las herramientas de su cuenta.