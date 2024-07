Designan al nuevo managing director de Initiative Argentina

Initiative impulsa el crecimiento de las marcas más ambiciosas del mundo. Creemos en el poder que tienen los medios de comunicación para reformular nuestra industria y orquestar toda la experiencia del consumidor con una marca, equilibrando tanto lo que une a las personas como lo que las diferencia. Cuando las marcas unen a la gente en la cultura, construyen Fama (Fame), y cuando las marcas conectan a los individuos con un consumer journey único, crean experiencias impecables (Customer Flow). Así, lo que hacemos en Initiative es crear Fame & Flow para marcas como Nike, Amazon, Merck, LEGO, Unilever y Falabella.

La responsabilidad con los medios está al frente de todo lo que hacemos, ya sea creando planes de medios que reflejen la diversidad de nuestras comunidades, promoviendo el brand safety y fomentando la sostenibilidad. Nuestra agencia celebra la diversidad, a través de crear un entorno inclusivo en el que más de 6.000 profesionales en más de 90 países se sienten reconocidos, escuchados y valorados. Nuestra visión es crear no sólo una mejor agencia de medios, sino también una industria de medios mejor, y tal vez incluso, un mundo mejor.

Initiative ocupa el puesto #1 en nuevos negocios a nivel global según COMvergence (reporte de Nov 2022). En 2023 ha sido nombrada Agencia de medios global por Adweek y figura en la prestigiosa A-List (lista-A) de Ad Age como Agencia de Medios del Año. En Latinoamérica, Initiative ha sido galardonada por quinta vez, como Agency Network of the Year por Festival of Media Latam y se mantiene como la agencia #1 por el ranking de Recma desde el 2020.

IPG Mediabrands es un destacado grupo de especialistas en medios y marketing con presencia en más de 130 países, que se consolida como líder mundial en consultoría y se compromete plenamente con la satisfacción de sus clientes. Proporciona todos los servicios y productos esenciales en medios y marketing, permitiendo a los clientes invertir de manera más inteligente y potenciar el crecimiento de sus negocios tanto en el presente como en el futuro. Comprometidos con los valores de marca y la responsabilidad en los medios, Mediabrands lidera con el ejemplo al asegurar que sus clientes actúen siempre en el mejor interés de las comunidades a las que sirven.