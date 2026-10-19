El negocio de u$s6.000 millones detrás de Winnie the Pooh

El personaje nacido de un simple oso de peluche se convirtió en una de las franquicias infantiles más valiosas del mundo y llegó a superar a Mickey Mouse en ingresos.

El personaje que nació de un juguete infantil terminó convertido en una de las franquicias más poderosas del entretenimiento mundial.

En 1926, A. A. Milne publicó "Winnie-the-Pooh" , inspirado en los juguetes de su hijo Christopher Robin. Cien años después, aquel franquicia infantil sigue generando películas, libros, productos, licencias y millones de dólares en todo el mundo.

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El impacto comercial fue tan grande que ese simple oso terminó transformándose en una franquicia que llegó a mover u$s6.000 millones anuales en ventas minoristas y a convertirse en uno de los activos más importantes dentro del negocio de Disney.

La historia empezó mucho antes de Disney, cuando Christopher Robin Milne recibió un oso de peluche para su primer cumpleaños. Con el tiempo se sumaron Piglet, Eeyore, Kanga, Roo y Tigger, los juguetes que después inspirarían los personajes de los libros de su padre.

Los peluches de Christopher Robin inspiraron el universo que A. A. Milne llevó a los libros hace un siglo.

El nombre Winnie también tenía un origen real, porque Christopher visitaba en el zoológico de Londres a Winnipeg , una osa negra llevada ahí durante la Primera Guerra Mundial, y terminó rebautizando a su propio peluche.

A. A. Milne transformó sus experiencias en literatura y en 1926 publicó "Winnie-the-Pooh", ilustrado por E. H. Shepard , y dos años después llegó "The House at Pooh Corner". El éxito fue inmediato y abrió la puerta a una expansión comercial.

En 1930, el empresario estadounidense Stephen Slesinger compró los derechos comerciales para Estados Unidos y Canadá por u$s1.000, además de un porcentaje sobre determinados ingresos. A partir de ahí comenzaron a aparecer discos, juegos, programas de radio y productos derivados. Incluso la clásica camiseta roja de Pooh empezó a instalarse durante esa etapa.

Disney transformó a Winnie the Pooh en una marca capaz de superar a Mickey Mouse en ingresos por licencias. Gentileza - Disney World

El fenómeno Disney: cómo Winnie the Pooh logró superar en ingresos a Mickey Mouse

El gran impacto llegó en 1961, cuando Walt Disney Productions consiguió los derechos de explotación del personaje. Cinco años después estrenó "Winnie the Pooh and the Honey Tree" y empezó a extender la marca hacia películas, series, parques temáticos, libros y todo tipo de productos.

Con el paso de las décadas, Pooh dejó de ser solamente un personaje literario y se convirtió en una franquicia mundial. La magnitud del negocio llegó a sorprender incluso dentro de Disney. En 2000, Forbes citó una estimación de Merrill Lynch según la cual los productos de Winnie the Pooh generaban u$s6.000 millones por año en ventas minoristas.

La cifra duplicaba el nivel registrado cinco años antes. En ese momento, Pooh había llegado a superar a Mickey Mouse en ingresos de licencias. Disney no informa actualmente cuánto factura Winnie the Pooh de manera individual, así que aquella cifra no puede pasarse al presente.

La franquicia llegó a mover u$s6.000 millones anuales en ventas minoristas de productos derivados. Gentileza - Disney

6.000 millones de dólares al año: el valor del mercado global de licencias y merchandising

Los u$s6.000 millones corresponden a las ventas minoristas de productos de Winnie the Pooh alrededor del año 2000. Eso incluye una franquicia que va mucho más allá de los libros originales. La marca se expandió hacia:

juguetes

indumentaria

productos escolares

artículos para bebés

películas y series

parques temáticos

libros y publicaciones

productos para el hogar

Un siglo después de la publicación del primer libro, Winnie the Pooh sigue funcionando como personaje, producto cultural y activo comercial. Y todo empezó con un oso de peluche que hoy, junto con varios de sus compañeros originales, permanece conservado en la New York Public Library.