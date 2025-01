Era millonario, una noticia le cambió la vida y decidió regalar 900 millones de dólares: cómo fue la historia de Alí Banat

Enfermedades como el cáncer no distinguen entre clases sociales ni se detienen ante fortunas millonarias. Aunque el dinero puede comprar comodidades, no siempre es suficiente para evitar desenlaces fatales. Este fue el caso de Alí Banat, un magnate cuya vida dio un giro drástico tras un diagnóstico que lo llevó a transformar su riqueza en un legado humanitario.

Sin embargo, Banat no solo era conocido por su éxito empresarial, sino también por su carácter carismático y su generosidad con quienes lo rodeaban. Este estilo de vida cambiaría radicalmente en octubre de 2015, cuando recibió la noticia que marcaría un antes y un después en su vida.

Le diagnosticaron cáncer en etapa avanzada y los médicos estimaron que solo le quedaban siete meses de vida. En ese momento, todo lo material perdió importancia. La enfermedad no solo afectó su cuerpo, sino que transformó su perspectiva sobre el propósito de la existencia.

De magnate a benefactor: cómo un diagnóstico cambió la vida de Alí Banat

El diagnóstico fue devastador, pero Banat eligió verlo como un "regalo". Según explicó en una entrevista titulada "Gifted with Cancer", el cáncer le dio la oportunidad de cambiar su enfoque en la vida. Así, decidió vender todas sus propiedades y dedicar sus recursos a causas filantrópicas. “Cuando descubres que estás enfermo, acumular es lo último que quieres hacer. Esto que me pasó es un regalo, porque Alá me dio la oportunidad de cambiar”, expresó Alí

Creó la organización Musulmanes Alrededor del Mundo (MATW, por sus siglas en inglés) con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en algunos de los países más pobres del mundo, especialmente en África. La fundación inicialmente se enfocó en Togo, pero rápidamente extendió su alcance a Ghana, Burkina Faso y Benín.

Los proyectos de MATW incluyeron la construcción de mezquitas, orfanatos, escuelas para cientos de niños, hospitales y refugios para mujeres en situación de vulnerabilidad. Banat también financió la creación de infraestructuras básicas como pozos de agua potable, impactando directamente en la calidad de vida de comunidades enteras.

A pesar de su enfermedad, Alí supervisó personalmente muchos de estos proyectos. Viajaba con frecuencia a los lugares donde su fundación estaba activa, asegurándose de que los recursos llegaran a quienes más los necesitaban. Sus esfuerzos fueron ampliamente reconocidos, inspirando a otros a seguir su ejemplo.

En junio de 2018, Banat falleció a los 36 años, casi tres años después de su diagnóstico inicial. Antes de su muerte, dejó un mensaje en video que conmovió al mundo, instando a las personas a buscar un propósito más allá de las posesiones materiales.