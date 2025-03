Es una de las mujeres más reconocidas y millonarias del mundo: el origen de Kim Kardashian y su fortuna

Kim Kardashian es una de las mujeres más famosas del mundo, y supo aprovechar su fama y buena posición económica para hacer crecer su imagen a nivel global. Alcanzó un gran nivel de popularidad gracias al reality show "Keeping up with the Kardashians" , en el cual nos podemos adentrar en el día a día del adinerado clan.

Al poco tiempo, "The Simple Life" fue cancelado y la cadena E! dio lugar al debut de "Keeping up with the Kardashians", un reality show que en un principio giraba en torno a la vida de Kim, pero que luego se fue extendiendo a toda la familia; así cobraron protagonismo Kourtney y Khloé, así como sus medias hermanas Kendall y Kylie -hijas de Kris junto a Caitlyn Jenner.

El programa tuvo 20 temporadas y duró desde 2007 hasta el 2021. En esos capítulos se podía ver la vida privada de una familia de lujo, así como los conflictos y discusiones que envolvían a las protagonistas.

Mantuvo varias relaciones sentimentales, entre la que destaca la que tuvo con el músico Kanye West, con quien se casó en 2013, tuvo cuatro hijos -North, Saint, Chicago y Psalm- y se divorció en 2022. Asimismo, ya se había casado antes con el jugador de la NBA, Kris Humphries y a los 19 años con el DJ y productor, Damon Thomas.

Fama y fortuna: por qué Kim Kardashian es multimillonaria

Con la fama asegurada, Kim Kardashian usa el viento a favor y se publicita cada vez que puede. Sin ir más lejos, el reality show fue la plataforma ideal para promocionar su línea de productos de belleza: KKW Beauty. Además, previamente tuvo una etapa como modelo y estrella de reality, aunque fue con "Keeping up with the Kardashians" que su imagen alcanzó niveles inimaginables de popularidad.

Su presencia en redes sociales tampoco pasa desapercibida; su gran habilidad en este campo le permitió colaborar con grandes marcas y ganar millones gracias a acuerdos y pautas comerciales. Por otra parte, en 2020 se volvió en multimillonaria tras vender el 20% de las acciones de KKW Beauty a la empresa de maquillaje y cosméticos Coty. En 2021 abandonó su marca y en 2022 creó SKKN By Kim, una colección de productos de skincare.

Cuál es la fortuna de Kim Kardashian en 2025, según Forbes

Según Forbes, Kim Kardashian cuenta con una fortuna de 1.7 mil millones de dólares, lo que la convierte en una de las 2000 personas más ricas del mundo (número 1914). Sin embargo, este no fue el pico de fortuna que alcanzó Kardashian, quien en 2022 contaba con 1.8 mil millones.